È l'anno dell'Arsenal? Arteta ringrazia il Forest. Primo ko per Carrick, Tudor trema

Il Nottingham Forest spinge l'Arsenal verso il titolo. Clamoroso il pari che la squadra di Vitor Pereira strappa al Manchester City all'Etihad Stadium. Citizens due volte avanti, con Semenyo e Rodri e altrettante volte ripresi, prima da Gibbs-White e poi da Anderson. Dubbi su un contatto in area tra Haaland e il portiere del Forest, Sels sul quale l'arbitro ha deciso di non assegnare un calcio di rigore.

I Gunners fanno il loro vincendo sul campo del Brighton con un tiro di Saka al 9' che trova una deviazione vincente. Lotta Champions: l'Aston Villa crolla in casa contro il Chelsea, travolta da un Joao Pedro incontenibile. Il brasiliano segna tre reti, in gol anche Cole Palmer. E pensare che al Villa Park si era messa bene per i padroni di casa, con la rete di Douglas Luiz dopo 2'.

Clamoroso ko del Manchester United a St. James' Park. Giocando in 11 contro 10 per un tempo, la squadra di Michael Carrick si fa sorprendere dal Newcastle, che vince con un gran gol del danese William Osula al 90'.

Magpies che erano andati in vantaggio nel primo tempo con un rigore trasformato da Gordon al 6' di recupero del primo tempo, 5 minuti dopo che Jacob Ramsey venisse espulso per somma di ammonizioni. Lo United trovava il pari con Casemiro al nono di recupero della prima frazione di gara. Nonostante l'uomo in più i red devils non sono riusciti a sfondare il muro bianconero, venendo puniti nel finale.

È la prima sconfitta dell'era Carrick. Dal suo arrivo, lo United aveva vinto 6 partite, paregginadone una e rendendosi protagonista di una grande rimonta in campionato che ha portato all'attuale terzo posto in classifica.

In coda oltre al pesante pareggio del Forest a Manchester, è pesantissimo il successo del West Ham sul campo del Fulham e ora il Tottenham ha un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione.

Martedì 3 marzo

Bournemouth - Brentford 0-0

Everton - Burnley 2-0

Leeds - Sunderland 0-1

Wolverhampton - Liverpool 2-1

Mercoledì 4 marzo

Aston Villa - Chelsea 1-4

Brighton - Arsenal 0-1

Fulham - West Ham United 0-1

Manchester City - Nottingham Forest 2-2

Newcastle - Manchester United 2-1

Giovedì 5 marzo

Tottenham - Crystal Palace

CLASSIFICA

1. Arsenal 67 punti

2. Manchester City 60

3. Manchester United 51

4. Aston Villa 51

5. Chelsea 48

6. Liverpool 48

7. Brentford 44

8. Everton 43

9. Fulham 40

10. Bournemouth 40

11. Sunderland 40

12. Newcastle 39

13. Brighton 37

14. Crystal Palace 35

15. Leeds 31

16. Tottenham 29

17. Nottingham Forest 28

18. West Ham 28

19. Burnley 19

20. Wolverhampton 16

MARCATORI

22 reti: Haaland (Manchester City)

18 reti: Igor Thiago (Brentford)

15 reti: Semenyo (Manchester City)

14 reti: Joao Pedro (Chelsea)

11 reti: Ekitike (Liverpool)

PROSSIMO TURNO - 30ª GIORNATA



Burnley - Bournemouth (14 marzo)

Sunderland - Brighton (14 marzo)

Arsenal - Everton (14 marzo)

Chelsea - Newcastle (14 marzo)

West Ham - Manchester City (14 marzo)

Crystal Palace - Leeds (15 marzo)

Manchester United - Aston Villa (15 marzo)

Nottingham Forest - Fulham (15 marzo)

Liverpool - Tottenham (15 marzo)

Brentford - Wolverhampton (16 marzo)