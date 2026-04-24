Il "like" di Mbappé, la clausola per liberarsi gratis dal Benfica: Mou al Real, tutti gli scenari

Un semplice "like" sui social può dire molto, soprattutto quando arriva da Kylian Mbappé. È accaduto mercoledì, quando l’attaccante francese ha apprezzato su Instagram un contenuto che accostava José Mourinho al Real Madrid. Un gesto apparentemente banale, ma che ha riacceso le speculazioni sul futuro della panchina blanca.

Il nome del tecnico portoghese, già alla guida del Madrid in passato, è infatti tra quelli presi in considerazione dal club. Secondo diverse fonti, Mourinho sarebbe disponibile a valutare un ritorno, nonostante sia attualmente concentrato sul suo lavoro al Benfica, con cui sta già pianificando la prossima stagione. Un elemento chiave riguarda la sua clausola contrattuale: l’allenatore può liberarsi gratuitamente entro dieci giorni dall’ultima partita stagionale del Benfica, prevista intorno al 16-17 maggio. Una finestra temporale che renderebbe un eventuale ingaggio particolarmente conveniente per il Real Madrid, prima dell’inizio di giugno. Anche oltre quella data, comunque, l’operazione avrebbe costi contenuti.

A Lisbona, Mourinho è visto come l’uomo che ha rilanciato la squadra, come dimostra anche la storica vittoria per 4-2 proprio contro il Real Madrid. Il presidente Rui Costa non sembra però intenzionato a rinnovargli il contratto nell’immediato, preferendo valutare l’andamento della prossima stagione. Secondo i media portoghesi, il tecnico avrebbe espresso ai suoi giocatori la volontà di vincere con il Benfica, ma resta chiaro che una chiamata del Real Madrid potrebbe cambiare ogni scenario.