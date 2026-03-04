Lazio e Atalanta, tocca a voi. Sarri parla di futuro, Lotito al telefono... Palladino insegue l'Europa

Dopo Como-Inter, terminata con il risultato di 0-0, tocca a Lazio e Atalanta. Le squadre di Maurizio Sarri e Raffaele Palladino si sfideranno nelle prossime ore per la seconda semifinale di andata di Coppa Italia, con il ritorno in programma il 21-22 aprile. Nei due precedenti in campionato, il 2-0 della Dea all’Olimpico del 14 febbraio e lo 0-0 maturato a Bergamo a metà ottobre.

Qui Lazio. La dialettica più interessante resta quella tra Sarri e Claudio Lotito. In conferenza stampa, il tecnico toscano torna così sulla stagione biancoceleste: "Era chiaro fin dall'inizio che la situazione sarebbe stata di questo tipo, bisogna per forza di cose avere pazienza. Da parte di tutti, io ci ho messo una bella dose. Sarebbe bello che ce la mettessero tutti". Sarri, più che della partita, ha parlato molto del futuro: "Ho parlato col direttore sportivo anche mezz'ora fa. I programmi li fa la società, ma non cambia nulla. Bisognerà fare investimenti per l'anno uno, è difficile capire i giocatori che potranno essere sul mercato tra mesi quindi non è facile programmare". In serata, ecco le parole di Lotito, arrivate nell’ennesima telefonata con un tifoso: “La Lazio non è di Sarri, se la vuole Sarri se la compra. L’allenatore deve prendere i giocatori che c’ha a disposizione e farli giocare, se è un buon allenatore”.

Qui Atalanta. Problemi lontani dal mondo della Dea, dove Palladino non parla in conferenza stampa ma ribadisce l’interesse per la Coppa Italia: “Ci teniamo in modo particolare, l'Atalanta ha fatto 3 finali in 7 anni e vogliamo arrivarci per la quarta volta. È un nostro sogno e un nostro obiettivo, anche perché è pure il percorso più breve per arrivare in Europa l'anno prossimo. Ci teniamo e l'abbiamo caricata nel modo giusto". Occhio al mercato: in estate può esserci una piccola rivoluzione sugli esterni, con Palestra valutato almeno 40 milioni di euro e Bellanova che potrebbe partire.