Serie A, bagarre Champions e salvezza: la classifica aggiornata e le probabili formazioni
La vittoria della Cremonese del neo allenatore Giampaolo sul campo del Parma (0-2) rimescola le carte in zona salvezza, con Lecce e Fiorentina in primis che devono rispondere in classifica. Ma non solo. La 30^ giornata di Serie A ha visto anche la vittoria del Milan (3-2 sul Torino) che riporta i rossoneri a -5 dall'Inter, ma soprattutto il pari della Juventus in casa contro il Sassuolo (1-1) che rende ancor più incandescente la lotta per il quarto (ed ultimo) posto valido per la Champions.
La classifica aggiornata di Serie A, in attesa delle altre gare della 30^ giornata
Inter 68 (29 partite giocate)
Milan 63 (30)
Napoli 62 (30)
Como 54 (29)
Juventus 54 (30)
Roma 51 (29)
Atalanta 47 (29)
Bologna 42 (29)
Lazio 40 (29)
Sassuolo 39 (30)
Udinese 39 (30)
Parma 34 (30)
Genoa 33 (30)
Torino 33 (30)
Cagliari 30 (30)
Fiorentina 28 (29)
Lecce 27 (29)
Cremonese 27 (30)
Pisa 18 (29)
Verona 18 (29)
Di seguito le probabili formazioni in merito alle restanti partite della 30^ giornata di Serie A:
COMO-PISA - Domenica 22 marzo, ore 12.30
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Jesús Rodríguez, Nico Paz, Diao; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
PISA (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Hojholt, Loyola, Angori; Moreo, Tramoni; Stojlkovic. Allenatore: Hiljemark.
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ATALANTA-HELLAS VERONA - Domenica 22 marzo, ore 15.00
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Orban, Bowie. Allenatore: Sammarco.
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BOLOGNA-LAZIO - Domenica 22 marzo, ore 15.00
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Casale, Heggem, Miranda; Sohm, Moro, Freuler; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. Allenatore: Italiano.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore: Ianni (Sarri squalificato).
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ROMA-LECCE - Domenica 22 marzo, ore 18.00
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Pellegrini; Vaz, Malen. Allenatore: Gasperini.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco.
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FIORENTINA-INTER - Domenica 22 marzo, ore 20.45
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Kolarov (Chivu squalificato).
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