Palermo fatale ad Andreoletti, il Padova decide per l'esonero. Si cerca l'intesa con Pagliuca

Scossone in panchina in Serie B. Nella giornata di oggi il Padova ha deciso di esonerare il tecnico Matteo Andreoletti. Fatali all’allenatore le quattro sconfitte consecutive in campionato, ultima quella di oggi contro il Palermo. Il club biancoscudato ha immediatamente annunciato il silenzio stampa, decisione che lasciava presagire una scelta forte che è arrivata nel tardo pomeriggio:

"Il Calcio Padova comunica di aver deciso di sollevare dall’incarico il tecnico della prima squadra Matteo Andreoletti ed il suo staff.

La Società desidera esprimere al Mister un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e per le straordinarie emozioni regalate con la promozione della scorsa stagione, unitamente ai migliori auguri per il prosieguo della carriera”, il comunicato del club.

L’allenatore ha anche avuto un breve colloquio con i tifosi in cui li ha salutati: “"La prima cosa è che vi ringrazio perché sono arrivato tra mille difficoltà e me ne vado che siamo tutti uniti. Vi ringrazio perché sono arrivato del Padova, non sapevo un c**, non ero un c**, non sono neanche adesso un c**, però sono diventato oggi sono un tifoso del Padova perché mi sono innamorato dell'amore che avete per questa squadra e per questa maglia, quindi vi ringrazio.

Me ne vado oggi, me ne vado a testa alta, vi dico la verità, perché penso non di non aver fatto errori, di averne fatti tanti di errori, ma di avere provato con tutte le mie forze, io e il mio staff, prima a vincere un campionato e poi a salvarci. Me ne vado oggi che la squadra è salva e questo è il motivo d'orgoglio più grande per il nostro lavoro, per il mio lavoro e per quello dello staff tecnico. Penso sia una delle più grandi soddisfazioni, andarmene oggi anche dopo qualche sconfitta un po' di m** Per come vi ho conosciuto, e se ho guadagnato un centimetro di fiducia nei vostri confronti, vi chiedo di continuare a sostenere la squadra perché ne ha bisogno, altrimenti qui rischiamo di compromettere quello che abbiamo costruito in un anno e mezzo.

Quindi non ci sarò più, non prenderò più i vostri applausi, ma voi continuate a difendere questi ragazzi perché se lo meritano, perché provano a dare tutto quello che hanno, il cuore lo lasciano in campo e senza di voi sarà molto più difficile salvarsi. Questa squadra, se continuerete a sostenerla, come avete sempre fatto, si salverà indipendentemente dall'allenatore che ci sarà in panchina per la prossima partita. Quindi vi ringrazio, vi chiedo questo favore a partire da oggi, da domani, perché me lo merito io, se lo meritano loro, soprattutto perché senza di voi rischiamo di mandare a p**** tutto quello che ci ho messo un anno e mezzo di lavoro. Grazie mille", ha concluso.

In pole position per la panchina c’è adesso Guido Pagliuca, con cui si sta cercando un’intesa in queste ore.