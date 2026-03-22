Giampaolo torna e vince. La Cremonese espugna Parma 0-2 e torna a vedere la salvezza

Buonissima la prima per Marco Giampaolo. Parma-Cremonese, sfida che ha visto il ritorno in panchina dell'allenatore, è stata vinta dagli ospiti per 0-2, grazie alle reti di Maleh e Vandeputte nella ripresa. Una partita che ha visto fin dall'inizio i grigiorossi più vogliosi di raggiungere il successo, con i tre punti che hanno permesso a Vardy e compagni di raggiungere il Lecce al quartultimo posto in classifica, riportandosi a -1 dalla Fiorentina e a -3 dal Cagliari.

Le parole di Cuesta.

Non certo soddisfatto il tecnico del Parma, Carlos Cuesta nel post gara: "Il primo tempo è stato predominante il tempo in cui il loro portiere aveva la palla, non siamo stati bravi a recuperare il pallone. Poi quando costruivano non siamo riusciti a giocare bene. Non ci sono però stati pericoli, fino al gol di Maleh che ha sbloccato la partita. A quel punto abbiamo provato a cambiare ma ci hanno fatto gol in contropiede. Dobbiamo alzare il livello, è ovvio, e dobbiamo farlo subito".

Le parole di Giampaolo.

Euforico invece, Marco Giampaolo, che ha parlato così nel post partita: "Mi hanno detto che per Maleh è il primo gol dopo quattro anni, Vandeputte è al primo in Serie A. Sono stato fortunato. Jari aveva già ricoperto la posizione da esterno al Catanzaro, sapeva come fare, gli altri centrocampisti hanno fatto bene e Maleh ha fatto una partita della Madonna. Serviva la reazione emotiva, e c'è stata. Sono stanco e anche molto emozionato, grazie alla squadra. Non era semplice".