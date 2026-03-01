Il sabato di Serie B riapre la corsa promozione e anima la lotta salvezza

Si sono concluse le gare del sabato di Serie B, con risultati che incidono sia in vetta sia nella zona calda della classifica.

Il Venezia frena la propria corsa pareggiando 1-1 a Bolzano contro un ottimo Sudtirol. La squadra di Stroppa viene così raggiunta in testa dal Monza, riaprendo i giochi per il primo posto. Finisce in parità anche la sfida tra i fratelli Shpendi: a Empoli è 1-1 contro il Cesena, con Cristian Shpendi a segno per i romagnoli in un match equilibrato e combattuto. Colpo esterno del Padova, che espugna Modena imponendosi 1-2 e conquistando tre punti pesanti in chiave classifica.

Nella parte bassa, grande vittoria della Reggiana, che si aggiudica lo scontro diretto salvezza sul campo dello Spezia. Decide il gol di Novakovich al 40’, per l’1-0 finale che conferma il momento positivo della squadra di Rubinacci: due vittorie e due pareggi in quattro gare, ancora imbattuto da quando è subentrato in panchina. I granata salgono a 29 punti, mentre lo Spezia resta fermo a quota 25.

Chiude il programma il pareggio a reti bianche tra Avellino e Juve Stabia: 0-0 al Partenio, con le squadre di Ballardini e Abate che si dividono la posta senza trovare la via del gol.

RISULTATI SERIE B, 27ª GIORNATA

Venerdì 27 febbraio

Monza – Virtus Entella 2-0

62’ Azzi, 90’+1’ Pessina

Sampdoria – Bari 0-2

26’ Moncini, 90’ Bellomo

Sabato 28 febbraio

Empoli – Cesena 1-1

29' Shpendi (C), 71' Fila (E)

Modena – Padova 1-2

8' Lasagna (P), 14' Faedo (P), 56' Zanimacchia (M)

Sudtirol - Venezia 1-1

47' Markaj (S), 54' Hainaut (V)

Spezia – Reggiana 0-1

40' Novakovich

Avellino – Juve Stabia 0-0

Domenica 1° marzo

Ore 15:00 - Catanzaro - Frosinone

Ore 15:00 - Pescara – Palermo

Ore 17:15 - Mantova – Carrarese