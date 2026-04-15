Anfield si inchina: il PSG è ormai una certezza e punta a concedere il bis in Champions

Il Paris Saint-Germain esce da Anfield non solo con una qualificazione, ma con una dichiarazione di forza che pesa più del risultato stesso. Il 2-0 sul campo del Liverpool, unito al 4-0 complessivo, racconta di una squadra che non ha semplicemente eliminato un avversario prestigioso, ma lo ha fatto con una maturità ormai pienamente europea. La semifinale di Champions League non è un episodio isolato: è la conferma di un percorso che si sta stabilizzando ai massimi livelli del calcio continentale.

Il PSG di Luis Enrique ha vinto perché ha saputo interpretare la partita, non perché l’ha dominata. E in questo sta la sua evoluzione più significativa. Ad Anfield, in uno dei templi delle grandi notti europee, i parigini non si sono lasciati travolgere dall’intensità del Liverpool, soprattutto nella ripresa, quando i Reds hanno provato a trasformare lo stadio in un’onda emotiva e fisica. Hanno resistito, hanno sofferto, ma non hanno mai perso la lucidità. E quando la partita ha chiesto qualità, hanno risposto con la giocata decisiva di Ousmane Dembélé, uomo simbolo di una squadra che oggi sa anche essere spietata.

Da quel momento il PSG ha trasformato la sofferenza in controllo, fino al colpo definitivo nel finale. Il dato storico - tre semifinali consecutive di Champions - certifica il salto definitivo del club francese. Non più progetto, non più promessa, ma una realtà stabile del calcio europeo. E ora, con Bayern Monaco o Real Madrid all’orizzonte, il PSG si presenta come favorita, alla ricerca della doppietta.