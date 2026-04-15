Atletico Madrid, Griezmann: "Non importa chi affronteremo. Sul secondo gol ho sbagliato..."

Antoine Griezmann, attaccante dell'Atletico Madrid, che giocherà la sua ultima stagione con i Colchoneros, è intervenuto ai microfoni di Movistar+, analizzando così il match perso 2-1 che ha però consentito alla squadra di Simeone di accedere alle semifinali: "Sono molto contento. Due errori possono costare caro in partite come questa. Sul secondo ho perso palla, ero fuori posizione. Alla fine, grazie ai nostri tifosi e alla nostra qualità, siamo riusciti a segnare".

Chi preferisce sfidare in semifinale, Arsenal o Sporting CP?

"Non importa chi affronteremo, l'importante è restare in corsa. È stata una sfida impegnativa contro una squadra fantastica che gioca molto bene. È stata dura, ma siamo ancora in corsa".