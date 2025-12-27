Como, Vojvoda: "Vittoria importante, abbiamo colpito nei momenti giusti"
Mergim Vojvoda, esterno del Como, dopo la vittoria sul campo del Lecce ha parlato così ai microfoni di Dazn: "Era importante questa partita, perché venivamo da due partite sbagliate dove non si è visto il miglior Como. Abbiamo conquistato tre punti su un campo difficile e siamo contenti di questo. Il gol di Paz è stato importantissimo, abbiamo saputo fare centro nei momenti giusti. Così si cresce, avanti così senza sosta". Fabregas in panchina non c'era per squalifica: "Non è bello non averlo con noi, ma sappiamo di avere sempre il suo supporto. Abbiamo mostrato maturità, siamo contenti".
