Il muro del Parma (e di Rinaldi, al debutto) e la frustrazione del Napoli: Conte ha la pareggite

Novanta minuti a senso unico, ma senza il premio finale. Al Maradona il Napoli assedia il Parma come in una lunga esercitazione d’attacco contro difesa, ma il risultato non si sblocca: finisce 0-0 e per la squadra di Conte arriva il terzo pareggio consecutivo, una frenata che rischia di pesare nella corsa scudetto mentre l’Inter può allungare in vetta.

Gli azzurri giocano quasi sempre nella metà campo avversaria, sbattono contro un muro organizzato e contro un Rinaldi in versione saracinesca. Il portiere ducale, al debutto assoluto in Serie A, è decisivo con un paio di interventi di rilievo e viene aiutato anche dal Var, che annulla per un fuorigioco millimetrico il gol di McTominay. Nemmeno l’ingresso di Neres, non ancora al meglio, cambia l’inerzia: il brasiliano entra nell’ultima mezz’ora ma viene poi richiamato per un fastidio alla caviglia.

Cristian Stellini, in panchina al posto dello squalificato Conte, analizza così: "Ci è mancato un pizzico di fortuna dentro l’area. Il Parma si è difeso bene e a noi sono mancate velocità e qualità nei passaggi per arrivare più spesso al cross. Gli impegni ravvicinati pesano sulla lucidità". E ancora: "Dobbiamo restare lucidi, lavorare sulla testa e restare uniti. Siamo sfortunati anche con il Var: oggi è un centimetro…". Sul fronte infortuni, il primo a rientrare potrebbe essere Anguissa, anche se un intoppo nel recupero impone cautela.

Dall’altra parte, Carlos Cuesta si gode il punto: "Non è stata la scelta di cambiare uomini a portarci qui, ma lo spirito e il sacrificio. Rinaldi? Abbiamo scelto Filippo pensando fosse la soluzione migliore. Volevamo i tre punti, ne prendiamo uno con la prestazione: è positivo". Un pareggio che fa classifica per il Parma e lascia amaro in bocca al Napoli.