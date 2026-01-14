Il Torino si prende i quarti di Coppa Italia, Gasperini si gode Arena: "Magari è un predestinato"

Il Torino centra ancora la vittoria all'Olimpico di Roma: già in campionato la squadra di Baroni aveva frenato la corsa di quella giallorossa con la prima sconfitta dell'era Gasperini e si è ripetuta con un successo a dir poco rocambolesco. Finisce 3-2, con quattro gol su cinque arrivati nella ripresa: apre Adams, pareggia Hermoso appena entrato, di nuovo Adams per il secondo vantaggio granata ma Arena fa esplodere l'Olimpico ad appena 16anni ed un minuto dopo il suo ingresso. Lo stadio torna però ad ammutolirsi al 90', quando un altro errore di Svilar, non in serata, consente a Ilkhan di fare 3-2: ai quarti di finale, contro l'Inter, ci va il Toro.

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta: "C'è del rammarico per i gol presi, ma succede. Potevano essere evitabili, ma la gara è stata combattuta: non butterei la croce a nessuno. Arena, il gol è un bel segnale: sarà qualcosa che ti rimane. Magari è un predestinato, chi lo sa: è forte fisicamente, non ha paura di niente e ha grande resistenza. Non so se farà sempre il centravanti, ma deve crescere: per l'età che ha è precoce".

Marco Baroni ha parlato così del suo Torino e del successo di stasera contro la Roma: "Rispetto alla gara di campionato all'Olimpico, sono due squadre diverse. Spesso abbiamo giocato troppi bassi, io voglio un calcio di ritmo: ci stiamo lavorando. Oggi era difficile, venire qui con questo spessore ed energia non era facile. Mi complimento con i ragazzi, il passaggio del turno è un premio a società e tifosi: siamo stati bravi".