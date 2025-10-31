Marco Van Basten, elegante come un cigno. Ma con la giacca di renna ad agosto

Di lui si ricordano principalmente due cose. I gol, stupendi. Come quello in finale di Europeo contro la Russia, con Dasaev che poteva solamente lanciare i guantoni verso quella sfera che finisce, da posizione angolatissima, all'incrocio dall'altra parte. Oppure con il Goteborg, in una serata da quattro reti in Coppa dei Campioni, antipasto per quella che sarà una grande stagione per i milanisti.

Marco Van Basten è stato uno dei migliori centravanti del mondo, se non il migliore per diverso tempo. Ma anche il peggiore per gusti estetici, con quel giacca di renna sfoggiata nell'agosto del 1995, il giorno dell'addio a San Siro, del ritiro dal calcio. Con dei pantaloni rosa che non facevano nemmeno pendant, ma che stridevano con la classe cristallina e l'eleganza che aveva sul campo. Bello come un cigno.

"Siamo stati fortunati ad aver trovato un grande club, un grande stadio, una grande società, un grande presidente ma soprattutto dei grandi giocatori. Difensori come Maldini, Baresi, Costacurta, Tassotti… Italiani ed olandesi insieme creavano un gruppo molto particolare e forte. Siamo riusciti a vincere tanto nel mondo, in Italia ed in Europa. Credo che noi possiamo essere soltanto felici e grati verso gli altri giocatori per aver trovato un'amalgama del genere. Una rete da ricordare? Non è solo un gol, quando vinci a Tokyo, quando vinci a Barcellona, quando vinci in Italia… Quando fai gol e vinci partite così non fa gioia solo al giocatore che segna ma anche a tutta la squadra e la società e i tifosi. Abbiamo avuto un grande periodo con grande gioia". Oggi Marco Van Basten 61 anni.