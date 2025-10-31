Via Botturi, arriva Rinaudo: ma Possanzini rimane in panchina. La giornata del Mantova

Un turno infrasettimanale ormai archiviato, e una sfida, quella contro al Sampdoria, che si avvicina sempre di più: domenica alle ore 19:30, infatti, il Mantova farà visita alla formazione blucerchiata, in una gara che ha il sapore di scontro salvezza. Virgiliani infatti ultimi in classifica, e reduci da una giornata piuttosto intensa.

Nel tardo pomeriggio, infatti, è arrivata l'ufficialità dell'esonero del Direttore dell'Area Tecnica Christian Botturi, che è stato rimpiazzato poi dall'ex Cremonese e Palermo Leandro Rinaudo, e subito si sono rincorse voci circa il possibile esonero di mister Davide Possanzini, ormai in bilico da diverse giornata; anzi, sembrava che anche al tecnico fosse stato comunicato l'addio, si attendeva solo l'insediamento del nuovo Ds che avrebbe poi nominato il successore. Possanzini, però, aveva diretto l'allenamento mattutino, ma niente lasciava presagire quello che invece poi pare essere stato: Rinaudo ha dato un'ultima chance all'allenatore, che si giocherà quindi tutto contro la prima citata squadra ligure. Match ovviamente ad alta tensione, con Eugenio Corini che forse osserverà a distanza: sembra lui il prescelto in caso di esonero di Possanzini.

Da segnalare, per cronaca, che Rinaudo si avvarrà della collaborazione dell'ex attaccante albanese Erjon Bogdani.

Ma i nomi adesso fanno poco la differenza, contano i risultati: il Mantova è ultimo in classifica, con cinque punti raccolti in dieci gare. La svolta è necessaria.