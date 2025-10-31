Termina la 9^ di Serie A. Due capoliste, Inter col Milan, vola il Como: la classifica aggiornata
Un punto a testa. Pisa e Lazio non si fanno male nel posticipo della nona giornata di Serie A, con uno 0-0 che lascia l'amarezza da ambo le parti. Ad ogni modo, la squadra di Gilardino muove comunque la classifica, salendo a 5 punti al pari dell'Hellas Verona e lasciando la penultima posizione alla Fiorentina. La Lazio raggiunge Udinese e Torino a quota 12.
Dopo nove giornate, dunque, la testa è della classifica è occupata dalla coppia formata da Napoli e Roma, mentre l'Inter con la vittoria sulla Fiorentina aggancia il Milan a 18 punti. Vola il Como (16 punti), un punto in più di Bologna e Juventus. In coda, dramma Genoa con soli tre punti: poco sopra, come detto, la squadra allenata da mister Pioli.
Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo 9 giornate:
Napoli 21
Roma 21
Inter 18
Milan 18
Como 16
Bologna 15
Juventus 15
Cremonese 14
Atalanta 13
Sassuolo 13
Lazio 12
Udinese 12
Torino 12
Cagliari 9
Parma 7
Lecce 6
Pisa 5
Verona 5
Fiorentina 4
Genoa 3
