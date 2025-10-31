Termina la 9^ di Serie A. Due capoliste, Inter col Milan, vola il Como: la classifica aggiornata

Un punto a testa. Pisa e Lazio non si fanno male nel posticipo della nona giornata di Serie A, con uno 0-0 che lascia l'amarezza da ambo le parti. Ad ogni modo, la squadra di Gilardino muove comunque la classifica, salendo a 5 punti al pari dell'Hellas Verona e lasciando la penultima posizione alla Fiorentina. La Lazio raggiunge Udinese e Torino a quota 12.

Dopo nove giornate, dunque, la testa è della classifica è occupata dalla coppia formata da Napoli e Roma, mentre l'Inter con la vittoria sulla Fiorentina aggancia il Milan a 18 punti. Vola il Como (16 punti), un punto in più di Bologna e Juventus. In coda, dramma Genoa con soli tre punti: poco sopra, come detto, la squadra allenata da mister Pioli.

Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo 9 giornate:

Napoli 21

Roma 21

Inter 18

Milan 18

Como 16

Bologna 15

Juventus 15

Cremonese 14

Atalanta 13

Sassuolo 13

Lazio 12

Udinese 12

Torino 12

Cagliari 9

Parma 7

Lecce 6

Pisa 5

Verona 5

Fiorentina 4

Genoa 3