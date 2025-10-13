Lazio, Sarri in emergenza: si ferma Castellanos, si teme una lesione. Ma rientra Vecino

Non c’è pace per Maurizio Sarri e la sua Lazio, che deve fare i conti con l’ennesimo infortunio in un momento già complicato sul fronte degli indisponibili. L’edizione odierna de Il Messaggero ha infatti rivelato che Valentin Castellanos ha riportato un problema muscolare durante l’allenamento di venerdì, costringendolo a fermarsi immediatamente.

L’attaccante argentino non ha preso parte alla seduta di sabato mattina e verrà sottoposto tra oggi e domani a esami strumentali per chiarire l’entità dell’infortunio. Il timore dello staff medico biancoceleste è che si tratti di una lesione muscolare, eventualità che lo terrebbe lontano dai campi per diverse settimane. Per Sarri, già alle prese con una rosa ridotta, sarebbe una vera e propria doccia fredda, soprattutto dopo aver lamentato pubblicamente la difficoltà di gestire le numerose assenze.

In mezzo a tante cattive notizie, però, arriva anche qualche segnale positivo. Come riportato da Sky Sport, Matias Vecino è tornato ad allenarsi con il gruppo. Il centrocampista uruguaiano, fermo da diverse settimane per un problema alla coscia, non ha ancora esordito in questa stagione ma potrebbe essere convocato per la sfida contro l’Atalanta, in programma domenica 19 ottobre alle 18 alla New Balance Arena di Bergamo.

Un recupero importante per una Lazio che, oltre all’attacco, ha dovuto fare i conti anche con le difficoltà a centrocampo, dove nelle ultime settimane Toma Basic è stato richiamato in causa per sopperire all’emergenza. Ora Sarri attende con ansia gli esiti degli esami di Castellanos, nella speranza che l’allarme rientri e non si tratti di un lungo stop.