Qualificazioni Mondiali: il Ghana centra la qualificazione, Olanda e Croazia vicine
Non sono certo mancate le emozioni in questa domenica di calcio, che ha mandato in scena tante sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Per quanto riguarda l'Europa, si avvicina al traguardo l'Olanda che travolge per 4-0 la Finlandia. Alle spalle degli Oranje ecco la Polonia, che vince in Lituania. Gruppo C dominato da Danimarca e Scozia - 3 punti per entrambe -, mentre la Croazia rafforza il primato nel suo raggruppamento. Inattese, infine, le cadute di Repubblica Ceca e Austria.
Far Oer - Repubblica Ceca 2-1
(67' Sorensen (F), 78' Karabec (R), 81' Agnarsson (F))
Olanda - Finlandia 4-0
(8' Malen (O), 17' Van Dijk (O), 38' rig. Depay (O), 84' Gakpo (O))
Scozia - Bielorussia 2-1
(15' Che Adams (S), 84' McTominay (S), 90+6' Kuchko (B))
Croazia-Gibilterra 2-0
(30' Fruk (C), 78' Sucic (C), 90+6' Erlic (C))
Danimarca-Grecia 3-1
(21' Hojlund (D), 40' Andersen (D), 41' Damsgaard (D), 63' Tzolis (G))
Lituania-Polonia 0-2
(15' Szymanski (P), 64' Lewandowski (P))
Romania-Austria 1-0
(90+5' Ghita (R))
Classifica Gruppo C
Danimarca 10
Scozia 10
Grecia 3
Bielorussia 0
Classifica Gruppo G
Olanda 16
Polonia 13
Finlandia 10
Lituania 3
Malta 2
Gruppo H
Austria 15
Bosnia 13
Romania 10
Cipro 8
San Marino 0
Classifica Gruppo L
Croazia 16
Repubblica Ceca 13
Far Oer 12
Montenegro 6
Gibilterra 0
Qualificazioni Coppa del Mondo (CAF)
Per quanto riguarda il continente africano, da segnalare che il Ghana - grazie all'1-0 ai danni di Comoros - ha ottenuto il pass per la rassegna iridata. Non placa la sua fame di vittorie l'Egitto, mentre conquistano 3 punti importanti per il loro percorso anche Burkina Faso e Mali.
Zambia-Niger 0-1
Ciad-Repubblica Centrafricana 2-3
Burkina Faso-Etiopia 2-1
Egitto-Guinea Bissau 1-0
Ghana-Comoros 1-0
Gibuti-Sierra Leone 1-2
Mali-Madagascar 4-1
Classifica Gruppo A
Egitto 26
Burkina Faso 21
Sierra Leone 15
Guinea Bissau 10
Etiopia 9
Gibuti 1
Classifica Gruppo E
Marocco 21
Niger 15
Tanzania 10
Zambia 9
Repubblica del Congo 1
Classifica Gruppo I
Ghana 25
Madagascar 19
Mali 18
Comore 15
Repubblica Centrafricana 8
Ciad 1
