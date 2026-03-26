La Coppa d'Africa più lunga di sempre: il Senegal al TAS per ribaltare la sentenza CAF

La Coppa d'Africa continua a tenere banco, col Senegal che non solo non ha alcuna intenzione di restituire il titolo vinto a gennaio e revocato poche settimane fa, ma ha deciso di appellarsi al TAS per ribaltare la decisione del CAF.

Lo stesso TAS ha reso noto l'appello della Federcalcio senegalese con un comunicato ufficiale, spiegando che: "La Federcalcio senegalese (FSF) richiede inoltre l'immediata sospensione del termine per la presentazione del ricorso fino a quando non saranno rese note le motivazioni complete della decisione della CAF. La decisione della CAF del 17 marzo 2026 conteneva solo il verdetto del Collegio di Appello della CAF".

In merito, il direttore generale del TAS, Matthieu Reeb, ha dichiarato: "Il TAS è perfettamente attrezzato per risolvere questo tipo di controversia, con l'aiuto di arbitri specializzati e indipendenti". E ancora: "Siamo consapevoli che le squadre e i tifosi desiderano conoscere la decisione finale il prima possibile e faremo in modo che il processo arbitrale possa svolgersi nel modo più rapido possibile, nel rispetto del diritto di tutte le parti a un equo processo".