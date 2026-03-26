Non solo Italia: tutte le partite di playoff per assegnare gli ultimi 6 posti ai Mondiali

42 squadre già qualificate ma per la prima volta sono ancora da assegnare 6 posti. Quattro di essi sono destinati alle nazionali europee, che si sfideranno in tre quadrangolari in gara secca, con un sistema discutibile e certamente poco meritocratico. Se le semifinali si giocheranno in casa della squadra dal miglior ranking FIFA, la sede della finale è determinata dal sorteggio. Un'assurdità.

PERCORSO A

Italia - Irlanda del Nord (26 marzo, Bergamo)

Galles - Bosnia Erzegovina (26 marzo, Cardiff)

La finale si giocherà il 31 marzo in Galles o in Bosnia Erzegovina.

PERCORSO B

Ucraina - Svezia (26 marzo, campo neutro di Valencia)

Polonia - Albania (26 marzo, Varsavia)

La finale si giocherà il 31 marzo in Svezia o in campo neutro

PERCORSO C

Turchia - Romania (26 marzo, Istanbul)

Slovacchia - Kosovo (26 marzo, Bratislava)

La finale si giocherà il 31 marzo in Slovacchia o in Kosovo

PERCORSO D

Danimarca - Macedonia del Nord (26 marzo, Copenaghen)

Repubblica Ceca - Irlanda (26 marzo, Praga)

La finale si giocherà il 31 marzo in Repubblica Ceca o in Irlanda

Per quel che riguarda i playoff interzona osserviamo criteri certamente meno cervellotici. In primis le partite si giocheranno in campo neutro in Messico e pertanto non vi saranno favorite dal fattore campo. Repubblica Democratica del Congo e Iraq, in virtù di un miglior ranking rispetto alle altre concorrenti, giocheranno direttamente la finale. Questi gli accoppiamenti:

PERCORSO 1

Nuova Caledonia - Giamaica (26 marzo, Guadalajara)

La vincente sfiderà la Repubblica Democratica del Congo il 31 marzo a Guadalajara.

PERCORSO 2

Bolivia - Suriname (26 marzo, Monterrey)

La vincente sfiderà l'Iraq il 31 marzo a Monterrey.