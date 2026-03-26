Non solo Italia: tutte le partite di playoff per assegnare gli ultimi 6 posti ai Mondiali
42 squadre già qualificate ma per la prima volta sono ancora da assegnare 6 posti. Quattro di essi sono destinati alle nazionali europee, che si sfideranno in tre quadrangolari in gara secca, con un sistema discutibile e certamente poco meritocratico. Se le semifinali si giocheranno in casa della squadra dal miglior ranking FIFA, la sede della finale è determinata dal sorteggio. Un'assurdità.
PERCORSO A
Italia - Irlanda del Nord (26 marzo, Bergamo)
Galles - Bosnia Erzegovina (26 marzo, Cardiff)
La finale si giocherà il 31 marzo in Galles o in Bosnia Erzegovina.
PERCORSO B
Ucraina - Svezia (26 marzo, campo neutro di Valencia)
Polonia - Albania (26 marzo, Varsavia)
La finale si giocherà il 31 marzo in Svezia o in campo neutro
PERCORSO C
Turchia - Romania (26 marzo, Istanbul)
Slovacchia - Kosovo (26 marzo, Bratislava)
La finale si giocherà il 31 marzo in Slovacchia o in Kosovo
PERCORSO D
Danimarca - Macedonia del Nord (26 marzo, Copenaghen)
Repubblica Ceca - Irlanda (26 marzo, Praga)
La finale si giocherà il 31 marzo in Repubblica Ceca o in Irlanda
Per quel che riguarda i playoff interzona osserviamo criteri certamente meno cervellotici. In primis le partite si giocheranno in campo neutro in Messico e pertanto non vi saranno favorite dal fattore campo. Repubblica Democratica del Congo e Iraq, in virtù di un miglior ranking rispetto alle altre concorrenti, giocheranno direttamente la finale. Questi gli accoppiamenti:
PERCORSO 1
Nuova Caledonia - Giamaica (26 marzo, Guadalajara)
La vincente sfiderà la Repubblica Democratica del Congo il 31 marzo a Guadalajara.
PERCORSO 2
Bolivia - Suriname (26 marzo, Monterrey)
La vincente sfiderà l'Iraq il 31 marzo a Monterrey.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.