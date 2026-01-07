Juve e Roma a braccetto, ora tocca alla corsa scudetto: Serie A, classifica e probabili formazioni
Juventus e Roma continuano a correre a braccetto, e rispondono al Como. La Serie A riparte, in questo turno infrasettimanale che formalmente chiude il girone di andata - diverse le gare ancora da recuperare - con un'altra sfida clou per l'Europa come Bologna-Atalanta. Chiude il turno il Milan, a San Siro con il Genoa, in campo il giorno dopo le sfide di Napoli e Inter. Di seguito la classifica aggiornata e le probabili formazioni delle gare che mancano per completare il quadro della giornata.
Serie A, la classifica aggiornata
Inter 39 punti (17 partite giocate)
Milan 38 (17)
Napoli 37 (17)
Roma 36 (19)
Juventus 36 (19)
Como 33 (18)
Bologna 26 (17)
Atalanta 25 (18)
Lazio 24 (18)
Sassuolo 23 (19)
Torino 23 (18)
Udinese 22 (18)
Cremonese 21 (18)
Parma 18 (17)
Cagliari 18 (18)
Lecce 17 (18)
Genoa 15 (18)
Hellas Verona 12 (17)
Fiorentina 12 (18)
Pisa 12 (19)
BOLOGNA-ATALANTA - Mercoledì 7 gennaio ore 18.30
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga.
Allenatore: Vincenzo Italiano.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Zalewski, De Ketelaere; Scamacca.
Allenatore: Raffaele Palladino.
------------------------------------------------------------
NAPOLI-HELLAS VERONA - Mercoledì 7 gennaio ore 18.30
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Lang; Hojlund.
Allenatore: Antonio Conte.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera.
Allenatore: Paolo Zanetti.
------------------------------------------------------------
LAZIO-FIORENTINA - Mercoledì 7 gennaio ore 20.45
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Pedro, Zaccagni.
Allenatore: Maurizio Sarri.
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli, Mandragora; Parisi, Gudmundsson, Solomon; Kean.
Allenatore: Paolo Vanoli.
------------------------------------------------------------
PARMA-INTER - Mercoledì 7 gennaio ore 20.45
PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabe, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino.
Allenatore: Carlos Cuesta.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
------------------------------------------------------------
TORINO-UDINESE - Mercoledì 7 gennaio ore 20.45
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Zapata, Adams.
Allenatore: Marco Baroni.
UDINESE (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Bertola; Zaniolo, Davis.
Allenatore: Kosta Runjaic.
------------------------------------------------------------
CREMONESE-CAGLIARI - Giovedì 8 gennaio ore 18.30
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.
Allenatore: Davide Nicola.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra, Prati, Mazzitelli, Adopo, Obert; Borrelli, Esposito.
Allenatore: Fabio Pisacane.
------------------------------------------------------------
MILAN-GENOA - Giovedì 8 gennaio ore 20.45
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.
Allenatore: Massimiliano Allegri.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.
Allenatore: Daniele De Rossi.
