Pari pazzo tra Lazio e Fiorentina, il 2-2 dell'Olimpico fa infuriare Sarri contro gli arbitri

Finisce 2-2 una roboante sfida tra Lazio e Fiorentina, che chiude il cammino delle due squadre nel girone d'andata. Una sfida dai mille volti, che ha visto i biancocelesti dominare il primo tempo ma finirlo 0-0, salvo poi andare avanti a inizio ripresa per farsi però immediatamente riprendere e poi controsorpassare a ridosso del novantesimo. Quando tutto sembrava perduto, il rigore conquistato da Zaccagni e trasformato da Pedro a tempo quasi scaduto.

Lazio-Fiorentina 2-2, leggi le pagelle di TMW della partita

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, non può che prendere il buono del match e quindi il punto portato a casa: "Sapevamo di incontrare una squadra molto forte nel palleggio e ci ha messo in grande difficoltà. Siamo partiti troppo lenti e questa lentezza gli ha permesso di trovare sempre l'uomo libero. Siamo stati bravi secondo me a stare in partita e nella sofferenza, giustamente incontri una grande squadra non puoi pensare che vada sempre tutto bene. Siamo stati bravi a soffrire nei momenti in cui stavano giocando bene, nel secondo tempo abbiamo accorciato le distanze e siamo stati più aggressivi".

La sua controparte della Lazio, Maurizio Sarri, denuncia invece una gestione approssimativa degli arbitri verso la sua squadra: "Anche nello spogliatoio la sensazione è la stessa dei tifosi, se la situazione si riducesse ai due episodi di stasera penserebbe a una serata storta. Gli episodi non sono 2,3 o 4. È difficile spiegarlo ai giocatori che poi possono andare in nervosismo, purtroppo la situazione è questa. È una situazione su cui non possiamo influire ed è inutile spendere sanzioni. Se questa situazione è risolvibile, non possiamo farlo noi. È una situazione preoccupante".