Rivoluzione Pontedera, cambio di proprietà in vista. E salta la panchina di Menichini

U.S. Città di Pontedera rende noto che, nella serata di oggi, è stato formalizzato, con il socio di maggioranza relativa (a cui seguiranno gli altri soci), il contratto preliminare relativo al processo di cessione del Club. Si tratta di un passaggio di particolare rilevanza nella storia recente della nostra società, che apre formalmente la fase conclusiva della trattativa in corso”.

Con questo comunicato arrivato a tarda sera il Pontedera ha annunciato il prossimo passaggio di proprietà pur senza annunciare il nome del gruppo che subentrerà nelle prossime settimane all’attuale con il solo nome di Gustavo Nikitiuk come rappresentante della nuova società. Nei mesi scorsi, come aveva rivelato il Tirreno, era emerso il nome di un fondo d’investimento con sede a San Paolo in Brasile che si chiama Sportheca e che sarebbe stato pronto a versare 500mila euro per subentrare entro la fine dell’anno.

Nei prossimi giorni se ne saprà certamente di più, ma intanto la nuova proprietà ha provveduto a esonerare il tecnico Menichini che era alla guida del club toscano da poco più di un anno: “La Società, contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto preliminare, comunica di aver sollevato dall’incarico il Mister Leonardo Menichini, il secondo Andrea Lisuzzo ed il collaboratore tecnico Francesco Lucchesi, con effetto immediato. Desideriamo esprimere ai Mister i più sentiti ringraziamenti per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati durante il loro periodo alla guida della squadra”.