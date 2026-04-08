Vlahovic si ferma ancora. Il report medico della Juve e i tempi di recupero, in attesa del futuro

Giornata di esami medici, quella appena passata per la Juventus. Dusan Vlahovic e Mattia Perin hanno fatto visita al J Medical per valutare le conseguenze dei fastidi al polpaccio patiti nel match del lunedì di Pasquetta contro il Genoa. "Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della gara contro il Genoa - ha fatto sapere la Juventus tramite un report medico - Dusan Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro, in seguito al quale questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J Medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo. Anche Mattina Perin, sostituito durante l'intervallo della partita di ieri per un fastidio al polpaccio destro, è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Vasilije Adzic, dopo l'infortunio alla caviglia destra riportato con la Nazionale montenegrina Under 21, prosegue la riabilitazione".

Dunque, dopo un'assenza di quasi quattro mesi, interrotta col rientro in campo alla 30^ giornata contro il Sassuolo, Vlahovic è costretto nuovamente a fermarsi. La Juventus fino a questo momento ha giocato 43 partite, 31 delle quali in Serie A, 10 in Champions League e 2 in Coppa Italia: Vlahovic ne ha saltate 25. Scendendo nel dettaglio è bene anche evidenziare come in 2 occasioni si sia comunque accomodato in panchina, senza però subentrare. La prima volta, in casa del Bodo/Glimt, non era al meglio; la seconda è capitata proprio col Genoa.

Nella migliore delle ipotesi, l'attaccante rimarrà fermo per 3 settimane e dunque non sarà a disposizione per le prossime 3 sfide. Al termine della stagione, quando le gare saranno diventate 50, Vlahovic sarà stato indisponibile in almeno 28 di queste, ovvero il 56% del totale. E chissà, con possibili ripercussioni sulle trattative per il rinnovo di contratto.