Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Fiorentina riparte da Vanoli: il tecnico vuole una squadra con una mentalità operaia

La Fiorentina riparte da Vanoli: il tecnico vuole una squadra con una mentalità operaiaTUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:45I fatti del giorno
Daniel Uccellieri

La Fiorentina riparte da Paolo Vanoli. Il nuovo allenatore gigliato, che prende il posto di Pioli, è stato ufficializzato nella giornata di ieri: "ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia ed il Torino".

Vanoli vuole una squadra operaia
Il nuovo allenatore viola si è presentato ai canali ufficiali della Fiorentina con le idee ben chiare: “Intanto è giusto partire con i ringraziamenti al presidente Commisso - spero di incontrarlo presto di persona - al direttore generale Ferrari e al nuovo direttore sportivo Goretti, che oggi mi hanno dato la possibilità di tornare dove ero stato da giocatore. Sono pronto e carico: non è il momento di festeggiare, ma di pensare subito alla prossima partita, che sarà molto importante. Quando entri così velocemente non hai nemmeno il tempo di pensare: dobbiamo restare concentrati sul match con il Genoa, un impegno delicato. I giocatori devono capire la posizione in cui ci troviamo: serve resettare e diventare quella squadra capace di fare punti quando si è così in basso in classifica".

Il gol nella finale di Coppa Italia?
"Quando ti riguardi indietro, capisci cosa hai fatto di importante. Vincere a Firenze è stato unico, fantastico. Ho avuto la fortuna di essere protagonista, ma quella coppa fu vinta da un gruppo. È stato bello, certo, ma ora siamo troppo vicini a una gara complicata per guardare al passato. Inizia un’altra battaglia: siamo in una situazione difficile e i giocatori lo devono capire. Dobbiamo uscirne, questo è l’obiettivo primario".

Il Genoa?
"Sarà una partita difficilissima. Incontriamo una squadra che ha appena ottenuto una vittoria fondamentale in trasferta contro una diretta concorrente, un successo che ha dato loro grande morale. De Rossi porterà personalità, e noi dovremo essere consapevoli che sarà una battaglia. Non possiamo ripetere gli errori commessi in Coppa: non si può subire gol in pieno recupero, quel punto era importante. L’ho detto ai ragazzi: se non si riesce a vincere, almeno non bisogna perdere. Non dobbiamo ascoltare le voci esterne: questa è la nostra realtà. Abbiamo la fortuna di avere tifosi che ci sostengono sempre; dobbiamo accettare le critiche quando le cose non vanno, ma anche dimostrare personalità nelle difficoltà".

Lei conosce bene la piazza di Firenze, cosa vuole dire ai tifosi?
"Firenze è una piazza esigente, ma il bello di essere qui è proprio questo: avere il coraggio di giocare sotto pressione. Sono venuto perché mi piacciono le sfide. Rischio anch’io, ma dobbiamo fare un passo alla volta per uscire da questa situazione".

Articoli correlati
Fiorentina, Vanoli: "Genoa? De Rossi porta personalità, sarà una battaglia" Fiorentina, Vanoli: "Genoa? De Rossi porta personalità, sarà una battaglia"
Fiorentina, Vanoli: "L'ho detto ai ragazzi, se non si riesce a vincere, almeno non... Fiorentina, Vanoli: "L'ho detto ai ragazzi, se non si riesce a vincere, almeno non bisogna perdere"
A Firenze sbarca Vanoli. Spartak Mosca, Venezia e Torino: com'è andato finora da... A Firenze sbarca Vanoli. Spartak Mosca, Venezia e Torino: com'è andato finora da allenatore
Altre notizie I fatti del giorno
La smentita di Elkann, le nuove nomine, l'aumento di capitale: giornata importante... La smentita di Elkann, le nuove nomine, l'aumento di capitale: giornata importante per la Juve
Novità, esclusioni, prime volte e non solo: Italia, tutto sugli ultimi convocati... Novità, esclusioni, prime volte e non solo: Italia, tutto sugli ultimi convocati di Gattuso
De Rossi si presenta: "Il destino mi ha portato qui". Lopez: "Mercato? Pensiamo a... De Rossi si presenta: "Il destino mi ha portato qui". Lopez: "Mercato? Pensiamo a domenica"
La Fiorentina riparte da Vanoli: il tecnico vuole una squadra con una mentalità operaia... La Fiorentina riparte da Vanoli: il tecnico vuole una squadra con una mentalità operaia
Le ultime su Parma-Milan, ma anche le scelte di Chivu e Gasp: le probabili dell'11°... Le ultime su Parma-Milan, ma anche le scelte di Chivu e Gasp: le probabili dell'11° turno di A
Primo gol in casa e prima vittoria, è la serata del Pisa. Per la Cremonese un rabbia... Primo gol in casa e prima vittoria, è la serata del Pisa. Per la Cremonese un rabbia che fa bene
Donadoni fa 1-1 all'esordio con lo Spezia. S'infiamma la lotta salvezza in Serie... Donadoni fa 1-1 all'esordio con lo Spezia. S'infiamma la lotta salvezza in Serie B
Europa e Conference League, risultati e classifiche: come sono messe le italiane Europa e Conference League, risultati e classifiche: come sono messe le italiane
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Le più lette
1 Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
2 Zaniolo: "Non rifarei quell'esultanza all'Olimpico, chiedo scusa ai tifosi della Roma"
3 Allegri avvisa il Milan: "Pellegrino fortissimo nei duelli aerei, giocare a Parma non è semplice"
4 "Palestra, acqua fredda e riposo". Buongiorno spiega come il Napoli ricarica le pile
5 8 novembre 1992, cinque gol per Juventus e Milan. Quattro a testa per due campioni
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 11^ giornata LIVE: Koopmeiners ancora in difesa. C'è Nkunku
Immagine top news n.1 CdA, aumento di capitale, nomine e non solo. Tutto sull'Assemblea degli Azionisti della Juventus
Immagine top news n.2 Fiorentina, Vanoli: "I giocatori devono capire la posizione in cui ci troviamo, dobbiamo resettare"
Immagine top news n.3 Adesso c'è anche l'ufficialità: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina
Immagine top news n.4 Ferrero: "La Juve ha chiuso con l'esperienza della Superlega, abbiamo chiesto di uscire"
Immagine top news n.5 Italia, i 27 convocati: prima volta per Caprile, tornano Buongiorno, Ricci e Scamacca
Immagine top news n.6 Marotta: "La Procura di Milano ha aperto un fascicolo un'ora dopo il rogito di San Siro"
Immagine top news n.7 Elkann smentisce le voci sulla cessione: "Ancora pienamente impegnati nei confronti della Juve"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.2 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.3 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.4 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Carpi, Bonzanini: "Ossessionati dalla salvezza. Salary cap? Sistema equo"
Immagine news Serie C n.2 Gorgone: “Inter U23 in crescita. Vicenza top, ma Brescia e Lecco possono reggere”
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 novembre
Immagine news Serie A n.2 "Palestra, acqua fredda e riposo". Buongiorno spiega come il Napoli ricarica le pile
Immagine news Serie A n.3 Allegri avvisa il Milan: "Pellegrino fortissimo nei duelli aerei, giocare a Parma non è semplice"
Immagine news Serie A n.4 Zaniolo: "Non rifarei quell'esultanza all'Olimpico, chiedo scusa ai tifosi della Roma"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Vanoli: "Genoa? De Rossi porta personalità, sarà una battaglia"
Immagine news Serie A n.6 Genoa, comunicato del club: "Nella nota del socio di minoranza contenuti errori e contraddizioni"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Donadoni: "Atteggiamento positivo, ora due settimane per lavorare al massimo"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Caserta: "Sono arrabbiato, non mi è piaciuto l'approccio nel secondo tempo"
Immagine news Serie B n.3 Sudtirol-Carrarese, i convocati di Calabro: torna Calabrese. Out invece Illanes
Immagine news Serie B n.4 Venezia-Sampdoria, i convocati di Gregucci: sono otto i giocatori indisponibili
Immagine news Serie B n.5 Mantova-Padova, i convocati di Possanzini: assente solo Valerio Mantovani
Immagine news Serie B n.6 Spezia-Bari 1-1, le pagelle: Kouda rovina tutto, ottima prestazione di Pucino
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Crotone, tre ko di fila e contestazione: Longo saldo ma con la Salernitana serve una svolta
Immagine news Serie C n.2 Giugliano, Antonazzo: "Con Capuano niente alibi: pretende furore e dà tutto per il club"
Immagine news Serie C n.3 Torres, esordio in Serie C per Sanna: a 55 anni il tecnico torna in panchina
Immagine news Serie C n.4 Casertana, Coppitelli prima del Monopoli: "Servirà la nostra miglior versione"
Immagine news Serie C n.5 Scontri dopo Triestina-Union Brescia: comminati due DASPO. Da 1 e 5 anni
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 13ª giornata: due pareggi nel Girone B. La Cavese schianta il Potenza
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Parma-Milan, Allegri va a caccia del (momentaneo) primo posto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Torino, la storia è dalla parte dei bianconeri: 30 anni senza vittorie granata in trasferta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Pisa-Cremonese, in palio punti pesanti nella sfida tra neopromosse
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 5ª giornata: Fiorentina-Roma 5-2. Primo ko per le giallorosse
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 5ª giornata: Fiorentina in vantaggio sulla Roma al 45': è 1-0
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "A Firenze voglio atteggiamento e aggressività come con l'Inter"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 5ª giornata: questa sera Roma-Fiorentina. Domani c'è Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Arce: "Siamo in crescita. Contro la Roma servirà concentrazione"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lulù Oliveira torna al Venezia per la femminile: "Club e strutture evolute da quando giocavo qui"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?