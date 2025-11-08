Le ultime su Parma-Milan, ma anche le scelte di Chivu e Gasp: le probabili dell'11° turno di A
La Cremonese di Davide Nicola incappa nel secondo ko di fila in casa del Pisa, che invece festeggia col primo gol in casa della nuova stagione: i nerazzurri fanno propri i tre punti, vincendo per la prima volta dal ritorno in Serie A, grazie ad una zuccata di Tourè. Grande soddisfazione per la squadra toscana, che vede sorridere anche la classifica: con questi tre punti, infatti, il Pisa supera il Parma e va a quota 9, raggiungendo Lecce e Cagliari, con una gara in più. Di seguito la classifica aggiornata:
CLASSIFICA
1. Napoli 22 punti (10)
2. Inter 21 (10)
3. Milan 21 (10)
4. Roma 21 (10)
5. Bologna 18 (10)
6. Juventus 18 (10)
7. Como 17 (10)
8. Lazio 15 (10)
9. Udinese 15 (10)
10. Cremonese 14 (11)
11. Atalanta 13 (10)
12. Sassuolo 13 (10)
13. Torino 13 (10)
14. Cagliari 9 (10)
15. Lecce 9 (10)
16. Pisa 9 (11)
17. Parma 7 (10)
18. Genoa 6 (10)
19. Hellas Verona 5 (10)
20. Fiorentina 4 (10)
COMO-CAGLIARI - Sabato 8 novembre ore 15
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Diao; Morata
Allenatore: Fabregas
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Prati, Adopo; Folorunsho, Felici; Borrelli
Allenatore: Pisacane
----------
LECCE-VERONA - Sabato 8 novembre ore 15
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Morente
Allenatore: Di Francesco
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban
Allenatore: Zanetti
----------
JUVENTUS-TORINO - Sabato 8 novembre ore 18
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Yildiz, Conceicao; Vlahovic
Allenatore: Spalletti
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro; Adams, Simeone
Allenatore: Baroni (in panchina Colucci)
----------
PARMA-MILAN - Sabato 8 novembre ore 20.45
PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Valenti, Ndiaye, Britschgi; Bernabé, Keita, Hernani, Sorensen; Cutrone, Pellegrino
Allenatore: Cuesta
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Nkunku
Allenatore: Allegri
----------
ATALANTA-SASSUOLO - Domenica 9 novembre ore 12.30
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Ahanor, Hien, Kossounou; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Samardzic; Krstovic
Allenatore: Juric
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurienté
Allenatore: Grosso
----------
BOLOGNA-NAPOLI - Domenica 9 novembre ore 15
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga
Allenatore: Italiano
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; McTominay, Lobotka, Anguissa; David Neres, Hojlund, Elmas
Allenatore: Conte
----------
GENOA-FIORENTINA - Domenica 9 novembre ore 15
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Masini, Frendrup, Martin; Vitinha, Colombo
Allenatore: De Rossi
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Sohm, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Fortini; Gudmundsson, Kean
Allenatore: Vanoli
----------
ROMA-UDINESE - Domenica 9 novembre ore 18
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk
Allenatore: Gasperini
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa
Allenatore: Runjaic
----------
INTER-LAZIO - Domenica 9 novembre ore 20.45
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Bonny
Allenatore: Chivu
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni
Allenatore: Sarri
