Torino-Cagliari 1-2, le pagelle: Pedersen-Asllani disastrosi, Kilicsoy campioncino
Risultato finale Torino-Cagliari: 1-2
TORINO
Paleari 5,5 - Forse avrebbe potuto far qualcosina in più su ambedue i gol, ma tant'è: coraggioso a giocare con un dito fuori uso.
Tameze 6 - Sgasa bene quando deve sganciarsi.
Maripan 5,5 - Forse un po' troppo morbido sulle imbucate centrali.
Ismaijli 6,5 - Molto bene i copertura anche in 1 vs 1.
Pedersen 4,5 - Non becca mezzo cross, spesso incespica e l'unica conclusione degna di nota - seppur murata - la fa con un piede non suo.
Dal 79' Abouklhal sv -
Asllani 4,5 - Non becca una imbucata neanche sui rimpalli: lontano parente del bel regista visto negli anni in Serie A.
Dal 77' Ngonge sv -
Gineitis 6,5 - Fa tutto lui in mediana: gioca per due, tanto in copertura quanto in fase di conclusione e rifinitura.
Dall'81' Ilkhan sv -
Lazaro 5 - Un quinto che sembra più un terzino bloccato: non si fa vedere mai in avanti.
Dal 71' Nkounkou 5,5 - Mette qualche buon cross ma è ingenuo in copertura.
Vlasic 7 - Quarto gol di fila e va più volte vicino alla doppietta: giocatore totale.
Adams 6,5 - Assist e belle giocate: il gol non sarà il suo mestiere in A, ma fa tanto lavoro sporco.
Dal 70' Zapata 6 - Si crea una unica occasione su mezza palla sporca recapitatagli.
Simeone 6,5 - In tutte le palle sporche che gli arrivano prova ad aggiungerci quel pizzico di pericolosità che è tipico del suo modo di giocare.
Marco Baroni 5 - Ottimo approccio iniziale, ma poi si fossilizza sul 3-5-2 bloccato e ad imbucate centrali anche sul pari e come risultato subisce il gol dello svantaggio.
CAGLIARI
Caprile 5,5 - Un po' troppo avventuroso nelle uscite palla al piede.
Zappa 6 - Bravo sopratuttto in diagonale.
Deiola 6,5 - Sicuro quando deve uscire palla al piede.
Luperto 6 - Fa tanta legna quando si tratta di dover chiudere gli avanti ospiti.
Palestra 7 - Ingiocabile: quando decide di sgasare non lo prende più nessuno.
Mazzitelli 6,5 - Spinge tantissimo quando è necessario farsi vedere in transizione.
Dal 72' Cavuoti 6 - Accompagna bene il risultato alla fine.
Prati 6,5 - Un gol e poco altro, ad onor del vero: bravo comunque ad averla ripresa.
Dall'83' Obert sv -
Adopo 6 - Accompagna bene l'azione tanto difensiva quanto offensiva.
Idrissi 6,5 - Regala un colpo di tacco clamoroso che quasi porta al vantaggio a inizio partita.
Gaetano 5,5 - Forse un po' troppo prudente quando in transizione torna costantemente indietro.
Dal 70' Esposito 6 - Fa tanto lavoro sporco e di raccordo.
Kilicsoy 7,5 - Realizza un gol da giocatore come se ne vedono pochi in A: salta due giocatori, scarta il terzo e col mancino scarica in porta.
Dal 73' Borrelli 6,5 - Si porta dietro la difesa ospite conquistando anche falli.
Fabio Pisacane 7 - Personalità: subisce lo svantaggio ma tocca le giuste corde dei suoi ribaltandola.