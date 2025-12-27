Cagliari, l'emozione di Kilicsoy: "Gioia immensa ripetermi oggi col gol"
Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'attaccante del Cagliari Semi Kilicsoy ha così commentato la vittoria in trasferta contro il Torino.
Che sensazione è chiudere una partita con un gol del genere?
"Sono davvero felice, è una gioia immensa ripetersi con un gol da tre punti dopo quello della settimana scorsa che purtroppo non era stato sufficiente per la vittoria".
A chi dedica questo gol?
"Voglio ringraziare tutti, dai compagni al mister e passando per lo staff. Un gol per tutti noi, per i tifosi che ci sostengono in casa e in trasferta e che dal primo giorno mi hanno fatto sentire uno di loro".
