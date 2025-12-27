Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Prati e la perla di Kilicsoy: il Cagliari ribalta il Torino in trasferta. 1-2 il finale

© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 17:00Serie A
Lorenzo Di Benedetto

Importantissima vittoria del Cagliari allo stadio Olimpico Grande Torino contro i granata di Marco Baroni. Prima il vantaggio di Vlasic, poi il pari di Prati e infine il gol di Kilicsoy, per un 1-2 che premia i sardi, capaci di tornare alla vittoria in trasferta che mancava dallo scorso settembre.

Fin dai primi minuti di gioco le due squadre hanno fatto capire di voler provare a vincere, senza troppo studio iniziale, e dopo un paio di occasioni, una per parte, è arrivato il gol del vantaggio granata realizzato da Vlasic. Azione iniziata da Giovanni Simeone, fermato da Caprile, pallone finito sui piedi di Che Adams che ha appoggiato per il numero 10, bravo mandare il pallone in fondo alla rete con un destro sul secondo palo. Prima dell'intervallo però il Cagliari ha poi trovato la rete del pareggio: cross da calcio d'angolo di Gaetano, spizzata di testa di Mazzitelli e rete segnata da Prati che da due passi ha battuto Paleari.

Nella ripresa la partita è continuata a essere vivace, fino al gol decisivo segnato da Semih Kilicsoy. Splendida la rete dell'attaccante turco, al suo secondo centro consecutivo in Serie A dopo quello della scorsa settimana alla Unipol Domus Arena contro il Pisa. Il numero 9 è partito dalla sua metà campo, arrivando fino al limite dell'area dove ha saltato con un grande gesto tecnico due avversari prima di battere Paleari con un sinistro secco sul secondo palo. Nel finale il Torino di Baroni ha provato a trovare il pareggio in più di un'occasione, senza però riuscire a battere il sempre positivo Caprile, con l'occasione più grande arrivata al quinto minuto di recupero quando l'arbitro Doveri ha annullato un gol ai granata dopo che il pallone era già uscito sul fondo prima del cross di Aboukhlal che aveva poi trovato Ngonge in area pronto a segnare.

Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?