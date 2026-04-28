Ufficiale Manchester City, dopo dieci anni saluta Stones: "19 trofei e una decade impeccabile"

John Stones lascia il Manchester City: ne ha dato conferma il giocatore e ora anche il club. "Si chiude un'era all'Etihad Stadium: John Stones lascerà il Manchester City in estate, mettendo la parola fine a un decennio memorabile e costellato di successi. Approdato a Manchester nel 2016 come secondo acquisto dell'era Pep Guardiola, il difensore centrale inglese ha collezionato finora 293 presenze, offrendo dieci anni di servizio impeccabile alla causa dei Citizens. Il contributo del trentunenne nell'epoca più vincente della storia del club resta fuori discussione, avendo impresso il suo marchio indelebile su un palmarès che definire impressionante sarebbe riduttivo.

Fino a oggi, Stones ha aiutato il City a sollevare ben 19 trofei maggiori, tra cui spiccano sei Premier League, la storica Champions League del 2023, due FA Cup e cinque League Cup. Armato di una tecnica sopraffina e di una visione di gioco fuori dal comune, il centrale inglese è stato per molti versi l'incarnazione stessa del calcio di Guardiola. La sua duttilità tattica gli ha permesso di ricoprire con successo un ruolo ibrido, spostandosi spesso nel cuore della mediana come "motore" aggiunto della squadra, una mossa che si rivelò decisiva proprio nella finale europea di Istanbul.

L'annuncio è arrivato direttamente dal calciatore attraverso un video sul proprio profilo Instagram, scatenando immediatamente l'emozione dei tifosi. Mentre la squadra è ancora in corsa per il titolo nazionale e la FA Cup — traguardi che potrebbero arricchire ulteriormente la sua bacheca — il club e i sostenitori si preparano a tributare il giusto omaggio a un servitore straordinario. A fine stagione, il Manchester City saluterà quello che è stato molto più di un difensore: un pilastro tecnico e carismatico che ha ridefinito il ruolo del centrale moderno".