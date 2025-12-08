Seconda sconfitta per 1-0 di fila per la Roma. Il Cagliari torna a vincere dopo 3 mesi

Seconda sconfitta in campionato per la Roma, che si arrende ancora una volta di misura e, dopo il ko casalingo dello scorso turno di Serie A con il Napoli campione in carica, questa volta cede il passo sul campo del Cagliari. La sfida dell'Unipol Domus termina 1-0 e il gol decisivo arriva nel finale del match, con un bel colpo in coordinazione di Gaetano. A inizio secondo tempo la Roma era tra l'altro rimasta in dieci uomini per il rosso diretto a Celik. Per i sardi è una vera e propria boccata d'ossigeno, considerando che i tre punti mancavano da quasi tre mesi.

Questa l'analisi del tecnico romanista Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa post-partita: "Nel primo tempo era la gara che ci aspettavamo, abbiamo cercato di fare una partita un po' più tecnica ma il Cagliari è stato bravo. L'espulsione poi ha cambiato le sorti della gara, abbiamo concesso qualcosina di troppo e fatto qualche errore di troppo. L'espulsione è stata data per un fallo da ultimo uomo, ma non ne ho ancora parlato con nessuno, non ho chiesto spiegazioni nemmeno all'arbitro".

Decisamente più ottimistica la lettura post-partita di Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari: "Quando si vince contro una grande squadra come la Roma, le emozioni sono alte. Bisogna essere ottimisti, l'infortunio di Felici è stato una mazzata per il gruppo ma noi vogliamo vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Speriamo che questo infortunio abbia messo la parola fine al periodo complicato iniziato con l'infortunio complicato".