Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Rosso a Gila, 1-1 col Bologna. E Sarri corregge Lotito sul mercato: "La Lazio va rinforzata"

Rosso a Gila, 1-1 col Bologna. E Sarri corregge Lotito sul mercato: "La Lazio va rinforzata"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 00:45I fatti del giorno
Yvonne Alessandro

Due punti mancati, un'espulsione e polemiche arbitrali come condimento. Lazio-Bologna non ha riservato solamente spettacolo per la partita in sé, tra i miracolosi salvataggi di Ravaglia a tenere stretto l'1-1 ai danni dei biancocelesti. Eppure, al minuto 78 del match, è esploso il caso: il cartellino rosso a Mario Gila per proteste, in seguito ad una prima ammonizione per fallo in ritardo su Castro. Con relativa inferiorità numerica nel finale di gara e il rischio di vedersi anche sopraffatti dalla banda di Italiano.

Rischio sventato, ma posizione a metà classifica che non può lasciare soddisfatto nessuno. Tuttavia, a proposito dell'accaduto per cui Gila salterà il match contro il Parma, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa post-partita: "Gila non ha offeso l'arbitro, gli ha solo detto che per lui non è di alto livello. Solitamente in queste situazioni gli arbitri si girano e vanno via, lui evidentemente è più permaloso di altri e lo ha espulso". Dalle prime ricostruzioni proposte da DAZN, la frase galeotta proferita dallo spagnolo all'arbitro Fabbri sarebbe stata "Sei scarso".

Prima e dopo la partita, però, ci sono stati altri due passaggi simbolici per il divenire della Lazio. Quando Claudio Lotito, presidente del club, ha parlato della possibilità di intervenire o meno sul mercato di gennaio. Visto il blocco patito in estate e le difficoltà numeriche riscontrate causa infortuni da inizio stagione: "La squadra non verrà indebolita, per fugare qualsiasi preoccupazione inventata", ha dichiarato prima dell'inizio del match dell'Olimpico. Eppure di certezze non ne ha volute dare il patron biancoceleste: "Qui però non andiamo al supermercato per pago uno, prendo 3".

Tempo di presentarsi davanti ai giornalisti e Sarri ha risposto così al presidente: "Non indebolita non basta, la squadra va rinforzata", ha puntualizzato il tecnico toscano. "Se deve arrivare qualche giocatore che non ci migliora, meglio che non arrivi". E in conferenza stampa invece ha spiegato di non aver fatto nomi precisi come possibili acquisti: "Non ho fatto richieste a livello di nomi, ho fatto presente i ruoli che ci potrebbero aiutare. L'ho detto alla società". Chiaramente un messaggio forte lanciato direttamente al numero uno della Lazio in ottica trasferimenti invernali. Vedremo se arriverà un'altra replica o se ci sarà un'unione di intenti.

Intanto tutti i nodi vengono al pettine e con Gustav Isaksen l'ennesimo infortunio della stagione in casa Lazio. Firmato il gol di rapina contro il Bologna, l'esterno offensivo danese è stato sostituito all'intervallo per un risentimento all'adduttore. Il club capitolino incrocia le dita, in attesa di sottoporre il giocatore ad esami approfonditi per indagare sulle sue condizioni. Con l'augurio spassionato che non si tratti di un altro forfait a lungo termine.

Articoli correlati
Lazio, Sarri risponde a Lotito: "Non indebolita non basta, la squadra va rinforzata"... Lazio, Sarri risponde a Lotito: "Non indebolita non basta, la squadra va rinforzata"
Lazio, Sarri: "Gila? Ha detto all'arbitro che non è di alto livello. Fabbri permaloso"... Lazio, Sarri: "Gila? Ha detto all'arbitro che non è di alto livello. Fabbri permaloso"
Lazio, Sarri: "Creato tantissimo, rammarico per il risultato. Immobile? Un'istituzione"... Lazio, Sarri: "Creato tantissimo, rammarico per il risultato. Immobile? Un'istituzione"
Altre notizie I fatti del giorno
Milan, tocca a te: i rossoneri chiudono la giornata per la vetta. Classifica e probabili... Milan, tocca a te: i rossoneri chiudono la giornata per la vetta. Classifica e probabili formazioni
Un'altra doccia fredda per la Juventus. Spalletti sconfitto e fischiato dai suoi... Un'altra doccia fredda per la Juventus. Spalletti sconfitto e fischiato dai suoi ex tifosi
Il Napoli torna primo con super Hojlund. Conte gode e si coccola i suoi calciatori... Il Napoli torna primo con super Hojlund. Conte gode e si coccola i suoi calciatori
Ravaglia strappa un punto alla Lazio. Bologna, allarme infortuni: "Siamo in grande... Ravaglia strappa un punto alla Lazio. Bologna, allarme infortuni: "Siamo in grande difficoltà"
Rosso a Gila, 1-1 col Bologna. E Sarri corregge Lotito sul mercato: "La Lazio va... Rosso a Gila, 1-1 col Bologna. E Sarri corregge Lotito sul mercato: "La Lazio va rinforzata"
Seconda sconfitta per 1-0 di fila per la Roma. Il Cagliari torna a vincere dopo 3... Seconda sconfitta per 1-0 di fila per la Roma. Il Cagliari torna a vincere dopo 3 mesi
La Cremonese batte il Lecce e ora sogna davvero. Più vicina l'Europa della zona rossa... La Cremonese batte il Lecce e ora sogna davvero. Più vicina l'Europa della zona rossa
Serie A, la classifica aggiornata: Inter capolista, il Verona lascia la Fiorentina... Serie A, la classifica aggiornata: Inter capolista, il Verona lascia la Fiorentina in fondo
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yldiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: c'è Ricci, sfida a due (tre) per affiancare Leao
2 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Dubbio Pulisic nel Milan
3 Udinese-Genoa, le probabili formazioni: Zaniolo e Davis sfidano Vitinha e Colombo
4 Pisa-Parma, le probabili formazioni: Nzola non si tocca, Guaita lascia il posto a Corvi
5 Bergomi: "Questa Juve è fatta per il 4-3-3". Marchegiani: "Non mi piace andare per tentativi"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, tocca a te: i rossoneri chiudono la giornata per la vetta. Classifica e probabili formazioni
Immagine top news n.1 Un'altra doccia fredda per la Juventus. Spalletti sconfitto e fischiato dai suoi ex tifosi
Immagine top news n.2 Il Napoli torna primo con super Hojlund. Conte gode e si coccola i suoi calciatori
Immagine top news n.3 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Dubbio Pulisic nel Milan
Immagine top news n.4 Napoli, Conte: "Grazie ai giocatori. Avevamo 5 partite dure, potevano farci il c**o. Non vado oltre"
Immagine top news n.5 Juventus, Spalletti: "Il Napoli è andato più forte, serve un passo avanti velocemente"
Immagine top news n.6 Napoli-Juventus 2-1, le pagelle: Hojlund cecchino, Kelly da incubo. Conte domina Spalletti
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli primo (almeno) per una notte, domani tocca al Milan
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.2 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.3 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.4 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Lazio riabbraccia Immobile, Patric: "Una bella persona. Oggi un'emozione diversa"
Immagine news Serie A n.2 Locatelli: "Pessimo primo tempo. Basta paragoni con la Juve del passato"
Immagine news Serie A n.3 Juve, Spalletti: "Dipendenti da Yildiz? No, anche lui ha sbagliato palloni facili stasera"
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Cancellieri: "Sofferto insieme, anche in dieci. Sono al 95%"
Immagine news Serie A n.5 Bergomi: "Questa Juve è fatta per il 4-3-3". Marchegiani: "Non mi piace andare per tentativi"
Immagine news Serie A n.6 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Dubbio Pulisic nel Milan
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, i risultati della domenica: il Palermo vince a Empoli, la Samp ribalta la Carrarese
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Gregucci: "Siamo ancora nel mare in tempesta. Ne usciremo"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Calabro dopo la sconfitta con la Samp: "Niente da rimproverare ai ragazzi"
Immagine news Serie B n.4 Bari-Pescara, i convocati di Gorgone: c'è il rientro di Squizzato
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria-Carrarese 3-2, le pagelle: Coda mantiene in vita i blucerchiati
Immagine news Serie B n.6 Serie B, gol e spettacolo a Marassi: la Sampdoria ribalta la Carrarese 3-2
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Faggiano: "Tifosi rammaricati per il periodo storto, restiamo uniti"
Immagine news Serie C n.2 Vis Pesaro, Stellone: "Ci manca qualche punto, ma siamo in corsa per gli obiettivi"
Immagine news Serie C n.3 Torres, Greco furioso dopo il pari con il Pineto: "Una squadra in campo, gare così vanno vinte"
Immagine news Serie C n.4 Antonini a sorpresa in diretta social: "Consegno il Trapani Calcio al Sindaco. Pronto a dimettermi”
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Gallo dopo il pari con il Novara: "Dieci minuti di presunzione ci sono costati caro"
Immagine news Serie C n.6 Lecco, Valente alza la voce: "Serve intensità. Mihali? Un talento da proteggere"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Milan, Allegri cerca i tre punti per restare in vetta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio Bologna
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, Kruse lancia il Como al secondo posto: 1-0 al Parma
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma-Como Women, le formazioni ufficiali: Chidiac dall'inizio. Lonati guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, basta Omarsdottir alla Fiorentina: Ternana battuta e aggancio alla Juve
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina-Ternana, le formazioni ufficiali: viola a trazione scandinava. Tante ex fra le Fere
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, Wullaert trascina l’Inter: pokerissimo contro il Genoa
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: tridente per le rossoblù, novità Tomasevic per Piovani
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?