Rosso a Gila, 1-1 col Bologna. E Sarri corregge Lotito sul mercato: "La Lazio va rinforzata"

Due punti mancati, un'espulsione e polemiche arbitrali come condimento. Lazio-Bologna non ha riservato solamente spettacolo per la partita in sé, tra i miracolosi salvataggi di Ravaglia a tenere stretto l'1-1 ai danni dei biancocelesti. Eppure, al minuto 78 del match, è esploso il caso: il cartellino rosso a Mario Gila per proteste, in seguito ad una prima ammonizione per fallo in ritardo su Castro. Con relativa inferiorità numerica nel finale di gara e il rischio di vedersi anche sopraffatti dalla banda di Italiano.

Rischio sventato, ma posizione a metà classifica che non può lasciare soddisfatto nessuno. Tuttavia, a proposito dell'accaduto per cui Gila salterà il match contro il Parma, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa post-partita: "Gila non ha offeso l'arbitro, gli ha solo detto che per lui non è di alto livello. Solitamente in queste situazioni gli arbitri si girano e vanno via, lui evidentemente è più permaloso di altri e lo ha espulso". Dalle prime ricostruzioni proposte da DAZN, la frase galeotta proferita dallo spagnolo all'arbitro Fabbri sarebbe stata "Sei scarso".

Prima e dopo la partita, però, ci sono stati altri due passaggi simbolici per il divenire della Lazio. Quando Claudio Lotito, presidente del club, ha parlato della possibilità di intervenire o meno sul mercato di gennaio. Visto il blocco patito in estate e le difficoltà numeriche riscontrate causa infortuni da inizio stagione: "La squadra non verrà indebolita, per fugare qualsiasi preoccupazione inventata", ha dichiarato prima dell'inizio del match dell'Olimpico. Eppure di certezze non ne ha volute dare il patron biancoceleste: "Qui però non andiamo al supermercato per pago uno, prendo 3".

Tempo di presentarsi davanti ai giornalisti e Sarri ha risposto così al presidente: "Non indebolita non basta, la squadra va rinforzata", ha puntualizzato il tecnico toscano. "Se deve arrivare qualche giocatore che non ci migliora, meglio che non arrivi". E in conferenza stampa invece ha spiegato di non aver fatto nomi precisi come possibili acquisti: "Non ho fatto richieste a livello di nomi, ho fatto presente i ruoli che ci potrebbero aiutare. L'ho detto alla società". Chiaramente un messaggio forte lanciato direttamente al numero uno della Lazio in ottica trasferimenti invernali. Vedremo se arriverà un'altra replica o se ci sarà un'unione di intenti.

Intanto tutti i nodi vengono al pettine e con Gustav Isaksen l'ennesimo infortunio della stagione in casa Lazio. Firmato il gol di rapina contro il Bologna, l'esterno offensivo danese è stato sostituito all'intervallo per un risentimento all'adduttore. Il club capitolino incrocia le dita, in attesa di sottoporre il giocatore ad esami approfonditi per indagare sulle sue condizioni. Con l'augurio spassionato che non si tratti di un altro forfait a lungo termine.