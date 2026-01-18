Napoli, vittoria col Sassuolo ma cresce l’emergenza: nuovi infortuni e l’appello al mercato

Serviva una scossa, ed è arrivata subito. Il Napoli piega il Sassuolo al Maradona e mette fine alla serie di tre pareggi consecutivi, ritrovando una vittoria che mancava dall’inizio del 2026. Basta una zampata di Lobotka dopo sette minuti – il centrocampista non segnava da tre anni e mezzo – per riportare gli azzurri al successo e tenere la scia dell’Inter, distante sei punti. Gara di sostanza per la squadra di Conte, che controlla e concede poco, mentre il Sassuolo gioca con coraggio ma non trova la via del gol.

Il pomeriggio, però, non è tutto da incorniciare. Anzi. L’infermeria si riempie ancora. A inizio ripresa Elmas accusa un giramento di testa ed è costretto al cambio; poco dopo Rrahmani sente tirare l’adduttore dopo uno scatto e alza bandiera bianca. Nel recupero, infine, anche Politano si ferma per un fastidio al flessore e, con i cambi già esauriti, stringe i denti fino al triplice fischio.

Un’emergenza che si somma alle assenze già note: Meret, Lukaku, Anguissa, Gilmour, De Bruyne e Neres. Nel post-partita Cristian Stellini, vice di Conte, invita alla prudenza: “Non abbiamo feedback immediati, verranno valutati nei prossimi giorni. È prematuro dare giudizi. Domani sapremo qualcosa di più”. Su Elmas: “Probabilmente è stato uno stato influenzale”. Su Rrahmani e Politano: “Per ora non abbiamo notizie certe”.



Ma il punto centrale è un altro: la rosa corta e un calendario senza respiro. Nove partite in 28 giorni, Supercoppa compresa. E allora il messaggio alla società è netto: “Faremo un discorso con il club, perché probabilmente c’è bisogno di giocatori nell’immediatezza. Numericamente siamo giusti in difesa, a centrocampo e in attacco stiamo cambiando poco. Il mercato di gennaio non è semplice, ma qualche intervento andrà fatto”. Conte torna a vincere, ma chiede rinforzi. E il Napoli ora non può più aspettare.