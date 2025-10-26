Un pareggio che fa Felici i sardi: Verona rimontato, finisce 2-2 con il Cagliari

Risultato finale: Verona-Cagliari 2-2

Finisce il match al Bentegodi: il Verona si fa riprendere sul 2-2 dal Cagliari in pieno recupero dopo una gara che sembrava, ad un certo punto, in pieno controllo. Match sbloccato da Gagliardini nel primo tempo, nella ripresa ecco il raddoppio di Orban, ma quando la squadra di Pisacane sembrava ormai ko con due lampi, prima di Idrissi e poi di Felici, l'ha ripresa nel quarto d'ora finale.

La sblocca Gagliardini, Caprile salva due volte

Pronti-via e c'è uno scontro violento - seppur involontario - testa contro testa fra Borrelli e Unai Nunez. Il centrale spagnolo cade male e al 15' è sostituito da Bella-Kotchap per il dolore alla spalla destra. Borrelli ha la palla dell'1-0, ma non centra i pali. Anche Gaetano va vicino al bersaglio con un destro da fuori. A sbloccarla però è Gagliardini, al 23', su un cross di Giovane da calcio di punizione. Gagliardini torna al gol che gli mancava da Lazio-Monza 1-1 del 23 settembre 2023. Verona vicinissimo al raddoppio al 33': conclusione di Serdar, gran parata di Caprile che devia la sfera sulla traversa, sul tap-in di Orban il portiere italiano si supera ancora. Il Cagliari ci prova su punizione: Gaetano manda alto non di molto.

Orban si sblocca, altro assist di Giovane

Al 56' altra doppia grande chance per la coppia d'attacco del Verona: cross di Bernede, Orban controlla e tira, ma viene murato dalla difesa, poi palla di Valentini perfetta per Giovane, Caprile d'istinto devia in corner. Ma è solo l'antipasto del raddoppio. Grande discesa sulla destra di Belghali al 59', palla in profondità per Giovane che è bravissimo a pescare al centro il compagno d'attacco, che da due passi non sbaglia.

Lampo di Idrissi, il Cagliari la riapre. Felici firma il 2-2

Un lampo del Cagliari riapre la sfida al 77': Obert verticalizza per Idrissi, che penetra in area e di sinistro lascia partire un sinistro irresistibile sotto alla traversa. In pieno recupero percussione irresistibile di Felici che sovrasta Fallou Cham e la piazza all'angolino per l'ormai insperato 2-2 del Cagliari.