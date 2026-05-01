Emery perde l'Euroderby inglese col Forest. Il Braga vince all'ultimo: Europa League, i risultati

Il Nottingham Forest si aggiudica con merito il primo atto dell'Euroderby inglese di Europa League, superando l'Aston Villa per 1-0, in occasione della semifinale d'andata al City Ground. A decidere l'incontro è stata la freddezza di Chris Wood, che ha trasformato un calcio di rigore concesso dopo una lunga revisione VAR per un fallo di mano di Digne su cross di Hutchinson. Per il 34enne neozelandese non solo il gol vittoria ma anche il 200° sigillo in carriera, superando tra l'altro uno specialista come il 'Dibu' Martinez. La squadra di Unai Emery avrà ora una settimana per riorganizzarsi in vista del ritorno al Villa Park, in programma il 7 maggio.

Nell'altra semifinale, lo Sporting Braga piega il Friburgo per 2-1 grazie a un finale al cardiopalma. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Tiknaz, i tedeschi avevano trovato il pareggio con un centro di Grifo, ma proprio all'ultimo respiro è stato un tap-in di Dorgeles a regalare il successo ai portoghesi. Anche in questo caso, il verdetto definitivo è rimandato alla sfida di ritorno in Germania, fissata per il 7 maggio. Il Braga potrà difendere il prezioso gol di vantaggio conquistato all'ultimo secondo.

Finali

Nottingham Forest - Aston Villa 1-0

71' rigore Wood (N)

Sporting Braga - Friburgo 2-1

8' Tiknaz (B), 16' Grifo (F), 90'+2 Dorgeles (B)

Le partite di ritorno

Aston Villa - Nottingham Forest (7 maggio, ore 21)

Friburgo - Sporting Braga (7 maggio, ore 21)

La finale

Mercoledì 20 maggio, Besiktas Park di Istanbul