Conference League, il recap dell'andata delle semifinali: Crystal Palace e Rayo in vantaggio
Prime indicazioni importanti dalle semifinali di Conference League, con le gare d’andata che iniziano a delineare il quadro verso la finale. Colpi esterni e successi di misura hanno caratterizzato una serata ricca di emozioni.
Il risultato più pesante arriva dalla Polonia, dove il Crystal Palace si impone 3-1 sul campo dello Shakhtar (che sta giocando a Cracovia). Inglesi subito avanti con Sarr, prima della reazione dei padroni di casa che trovano il pari in apertura di ripresa con Ocheretko. Nel momento chiave, però, la squadra londinese cambia marcia e piazza l’allungo decisivo: Kamada e Larsen firmano le reti che indirizzano la qualificazione.
Più equilibrata l’altra semifinale, giocata a Vallecas. Il Rayo sfrutta il fattore campo e supera lo Strasburgo con il minimo scarto, grazie al gol decisivo di Alemao. Un successo che lascia comunque tutto aperto in vista del ritorno. Tra una settimana si giocheranno le sfide decisive: i secondi novanta minuti stabiliranno chi volerà all’atto conclusivo del 27 maggio, in programma alla Red Bull Arena di Lipsia.
Andata semifinali Conference League, risultati e marcatori
Shakhtar-Crystal Palace 1-3 - 1' Sarr (C); 47' Ocheretko (S); 58' Kamada (C); 84' Larsen (C)
Rayo Vallecano-Strasburgo 1-0 - 54' Alemao (R)
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