Reazione Roma, Vaz regala il successo col Lecce. Mancini, condizioni da valutare

La Roma reagisce dopo la cocente delusione in Europa League, batte il Lecce di misura ed ancora in corsa per un posto in Champions League. Finisce 1-0 contro i salentini, la decide Robinio Vaz al suo primo gol in Serie A. L'ex Marsiglia, inserito al 51' da Gasperini, ha colpito sei minuti più tardi con un bel colpo di testa su cross di Hermoso.

"Sostenervi la nostra condotta e il nostro giuramento... ora però dovete meritarvi il rispetto, dimostrate che uomini siete!". Con queste parole la Curva Sud ha accolto la Roma a inizio partita. I tre punti sono arrivati, nonostante la fatica. Lecce che ha sfiorato il pari con Pierotti ma sul suo colpo di testa è stato provvidenziale Hermoso a salvare di testa. Lo spagnolo è stato giustamente votato come "Panini Player of the Match": praticamente ovunque, in difesa e in attacco. E sempre decisivo.

Da segnalare l'uscita dal campo di Gianluca Mancini alla fine del primo tempo. Situazione da monitorare, problema al polpaccio ma non così grave da impedirgli di aggregarsi alla Nazionale. Nota anche per il ritorno in campo di Angelino, due mesi dopo l'ultima apparizione, contro il Panathinaikos in Europa League. Stagione sfortunata per lo spagnolo, che di fatto ha trovato continuità solo fino a fine settembre. Il suo ingresso sul rettangolo verde di gioco è stato accolto dall'ovazione dell'Olimpico.

La corsa alla Champions per queste ultime 8 giornate si fa appassionante, con quattro squadre coinvolte per l'ultima poltrona. E la Roma gli resta uno scontro diretto, contro l'Atalanta all'Olimpico alla 33ª giornata. Al ritorno dalla finestra internazionale, però, c'è la terribile trasferta di San Siro contro l'Inter capolista. Non meno interessante la lotta per non retrocedere, col Lecce ora agganciato dalla Cremonese: col regolamento attuale sarebbe spareggio. Per i salentini ora un calendario non semplicissimo: prossimo avversario l'Atalanta, al "Via del Mare", poi trasferta a Bologna e il 20 aprile una sorta di spareggio salvezza in casa contro la Fiorentina.