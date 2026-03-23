Como luna park: manita al Pisa e zona Champions. Fabregas: "Su Ramon e Rodriguez..."

Nel giorno del ricordo di Michael Hartono, scomparso in settimana da uomo simbolo del progetto Como, nonché proprietario e azionista di riferimento, la banda di Fabregas ha spazzato via il Pisa. Una manita (5-0) inferta con 5 marcatori differenti (Diao, Douvikas, Baturina, Nico Paz e Perrone), il quattordicesimo clean sheet di Butez in stagione e un successo straripante per i lariani che hanno approfittato del passo falso della Juventus per staccarla a +3 in classifica. Senza mollare la presa dal preziosissimo quarto posto che varrebbe un posto in Champions League la prossima annata.

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa della chiave della goleada dei biancoblù al Sinigaglia: "Divertimento è la parola chiave", ha esordito. Dando una delucidazione anche sull'esclusione di Jacobo Ramon dall'elenco dei convocati e l'infortunio riportato da Jesus Rodriguez, costretto ad abbandonare la partita al minuto 37: "Ramon aveva qualcosa ieri (l'altro ieri, ndr), stamattina (ieri mattina, ndr) non si è sentito bene", ha detto il tecnico spagnolo. "Jesus? Ha iniziato la partita con un colpo, si vedeva da vicino che non stava a suo agio. Ha chiesto il cambio per un colpo alla tibia destra".

Una scorpacciata di liete notizie per il Como. Nico Paz è tornato in gol dopo più di un mese di digiuno, in rete al Sinigaglia invece a distanza di 5 mesi invece. Esattamente dal sigillo nella partita casalinga contro la Juventus (2-0). Edoardo Goldaniga è tornato in campo dopo l'infortunio al tallone che lo ha tenuto alla larga dal campo per 6 mesi dall’ultima partita ufficiale con la maglia biancoblù. Assane Diao si è ripreso la maglia da titolare e ha spezzato una maledizione dal gol che durava da quasi un anno, dal 2-0 impartito a Lecce la scorsa stagione. Prima di cadere nei vari infortuni al piede e a livello muscolare.

Il Pisa invece naviga in acque troppo mosse e raccoglie i cocci dopo la rovinosa sconfitta di Como. Oscar Hiljemark, allenatore in carica da febbraio, ha commentato il 5-0 subito: "Difficile trovare punti fuori casa e contro la squadra più forte in Italia. Noi abbiamo regalato due gol. Dopo l'1 e il 2-0 per noi diventa impossibile", specificando che i giocatori di Fabregas "giocano per la Champions" e dunque il divario fosse già lampante sulla carta. I toscani però si trovano all'ultimo posto con 18 punti, gli stessi dell'Hellas Verona uscito ko con l'Atalanta.