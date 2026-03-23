Italiano consola Orsolini, Ianni elogia Taylor. La Lazio supera il Bologna e lo sorpassa

C'è aria nuova nella Lazio, che espugna Bologna con un netto 2-0. Il tutto, al netto dell'infortunio di Mario Gila che rappresenta la nota amara del pomeriggio biancoceleste appena trascorso. A prendersi la scena al Dall'Ara, prima il classe 2005 Motta, che ipnotizza Orsolini dal dischetto e para il suo primo rigore in Serie A, e poi l'ex Ajax Taylor che tra il 72' e l'82' mette a segno la sua prima doppietta italiana

La Lazio supera in classifica proprio il Bologna, una doppia beffa per la squadra di Italiano che forse ha speso più del dovuto nel trionfo dell'Olimpico di giovedì scorso in Europa League contro la Roma. E se la Lazio non collezionava almeno tre successi consecutivi in Serie A dal periodo tra ottobre e novembre 2024 (cinque in quel caso), dall'altra il Bologna ha sbagliato due degli ultimi quattro rigori calciati in campionato, con entrambi gli errori a firma Orsolini.

Le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa: "Orsolini? Dallo stadio e dai compagni gli è stata dimostrata grande fiducia. Purtroppo in questo momento non sta ritrovando la concretezza che lo contraddistingue. Peccato perché su quella fascia insieme a Zortea mi era piaciuto. Mi dispiace per lui e per la squadra, ma si va avanti. Io penso che in questi anni Riccardo abbia portato enormi vantaggi, punti e soddisfazioni al Bologna. Lo ha fatto fino a poco tempo fa e continuerà a farlo, gli basta solo ritrovare la scintilla. Oggi lo abbiamo spinto tutti su quel dischetto per ritrovare la gioia, ma non si deve abbattere. Di solito è molto più efficace e concreto, ma gli sta girando male. Speriamo di ritrovarlo dopo la sosta, tutti gli stanno dimostrando grande affetto e fiducia".

Le parole di Marco Ianni, il vice di Maurizio Sarri, in conferenza stampa: "Taylor? È un giocatore in crescita. Arrivare dall'Ajax al campionato italiano non era semplice, ma lui pur essendo giovane è un giocatore di livello internazionale. È in netta crescita nel rapporto con i compagni e speriamo continui a crescere come sta facendo".