Arsenal e Barcellona allungano, il Lione non si ferma più: la situazione nel resto dell'Europa
Si conclude un sabato di gare importanti anche fuori dall'Italia. In Inghilterra l'Arsenal ne fa tre al Sunderland e vola a +9 sul Manchester City, che domenica affronta il Liverpool (ad Anfield) per rimanere in scia.
In Francia il Lione dell'ex Milan e Roma Paulo Fonseca vince in 10 contro 11 contro il Nantes (rosso a Endrick nella ripresa) e raccoglie la 12esima vittoria consecutiva in tutte le competizioni: ora è terzo, domani c'è PSG-Marsiglia.
In Germania grande occasione fallita per mettere pressione alla capolista: il Borussia Dortmund ha pareggiato contro il Wolfsburg, domani il Bayern può allungare su due squadre contemporaneamente in caso di successo sull'Hoffenheim, terzo.
In Spagna il Barcellona ha vita facile con il Maiorca: 3-0 e +4 momentaneo sul Real Madrid, che domani è di scena a Valencia per riportarsi a ridosso dalla vetta della Liga. Vediamo di seguito la situazione aggiornata nei principali campionati esteri.
INGHILTERRA
Questo il programma della 25^ giornata di Premier League
Venerdì 6 febbraio
Leeds - Nottingham Forest 3-1
Sabato 7 febbraio
Manchester United - Tottenham 2-0
Bournemouth - Aston Villa 1-1
Arsenal - Sunderland 3-0
Burnley - West Ham 0-2
Wolverhampton - Chelsea 1-3
Newcastle - Brentford 2-3
Domenica 8 febbraio
Brighton - Crystal Palace ore 15:00
Liverpool - Manchester City ore 17:30
La classifica
Arsenal – 56 punti (25 partite giocate)
Manchester City – 47 (24)
Aston Villa – 47 (25)
Manchester United – 44 (25)
Chelsea – 43 (25)
Liverpool – 39 (24)
Brentford – 39 (25)
Everton – 37 (25)
Sunderland – 36 (25)
Fulham – 34 (25)
AFC Bournemouth – 34 (25)
Newcastle – 33 (25)
Brighton & Hove Albion – 31 (24)
Tottenham – 29 (25)
Crystal Palace – 29 (24)
Leeds – 29 (25)
Nottingham Forest – 26 (25)
West Ham – 23 (25)
Burnley – 15 (25)
Wolverhampton – 8 (25)
FRANCIA
Questo il programma della 21^ giornata di Ligue 1
Venerdì 6 febbraio
Metz - Lille 0-0
Sabato 7 febbraio
Lens - Rennes 3-1
Brest - Lorient 0-0
Nantes - Lione 0-1
Domenica 8 febbraio
Nizza - Monaco ore 15:00
Le Havre - Strasburgo ore 17:15
Auxerre - Paris Fc ore 17:15
Angers - Tolosa ore 17:15
Paris Saint Germain - Olympique Marsiglia ore 20:45
La classifica
Lens – 49 punti (21 partite giocate)
PSG – 48 (20)
Lione – 42 (21)
Olympique Marsiglia – 39 (20)
Lilla – 33 (21)
Rennes – 31 (21)
Racing Strasburgo – 30 (20)
Tolosa – 30 (20)
Lorient – 29 (21)
Monaco – 27 (20)
Angers – 26 (20)
Brest – 24 (21)
Nizza – 22 (20)
Paris – 21 (20)
Le Havre – 20 (20)
Nantes – 14 (21)
Auxerre – 13 (20)
Metz – 13 (21)
GERMANIA
Questo il programma della 23^ giornata di Premier League
Venerdì 6 febbraio
Union Berlino - Eintracht Francoforte 1-1
Sabato 7 febbraio
Friburgo - Werder Brema 1-0
Mainz - Augsburg 2-0
Wolfsburg - Borussia Dortmund 1-1
St. Pauli - Stoccarda 2-0
Heidenheim - Amburgo 0-2
Borussia Monchengladbach - Bayer Leverkusen 1-1
Domenica 8 febbraio
Colonia - Lipsia ore 15:30
Bayern Monaco - Hoffenheim ore 17:30
La classifica
Bayern Monaco – 51 punti (20 partite giocate)
Borussia Dortmund – 48 (21)
Hoffenheim – 42 (20)
Stoccarda – 39 (21)
Leverkusen – 36 (20)
RB Lipsia – 36 (20)
Friburgo – 30 (21)
Eintracht Francoforte – 28 (21)
Union Berlino – 25 (21)
Colonia – 23 (20)
Amburgo – 22 (20)
Borussia M’Gladbach – 22 (21)
Augsburg – 22 (21)
Mainz – 21 (21)
Wolfsburg – 19 (21)
Werder Brema – 19 (21)
FC St. Pauli – 17 (21)
Heidenheim – 13 (21)
SPAGNA
Venerdì 6 febbraio
Celta Vigo - Osasuna 1-2
Sabato 7 febbraio
Barcellona - Maiorca 3-0
Real Sociedad - Elche 3-1
Domenica 8 febbraio
Alavés - Getafe
Athletic Bilbao - Levante
Atlético Madrid - Betis Siviglia
Siviglia-Girona
Valencia - Real Madrid
Lunedì 9 febbraio
Villarreal - Espanyol
Rinviata a data da destinarsi
Rayo Vallecano - Oviedo
CLASSIFICA
1. Barcellona 58*
2. Real Madrid 54
3. Atlético Madrid 45
4. Villarreal 42**
5. Betis Siviglia 35
6. Espanyol 34
7. Celta Vigo 33*
8. Real Sociedad 31*
9. Osasuna 29*
10. Alavés 25
11. Athletic Bilbao 25
12. Girona 25
13. Elche 24*
14. Maiorca 24*
15. Siviglia 24
16. Valencia 23
17. Getafe 23
18. Rayo Vallecano 22
19. Levante 18**
20. Oviedo 16
*una gara in più
**una gara in meno
