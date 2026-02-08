Arsenal e Barcellona allungano, il Lione non si ferma più: la situazione nel resto dell'Europa

Si conclude un sabato di gare importanti anche fuori dall'Italia. In Inghilterra l'Arsenal ne fa tre al Sunderland e vola a +9 sul Manchester City, che domenica affronta il Liverpool (ad Anfield) per rimanere in scia.

In Francia il Lione dell'ex Milan e Roma Paulo Fonseca vince in 10 contro 11 contro il Nantes (rosso a Endrick nella ripresa) e raccoglie la 12esima vittoria consecutiva in tutte le competizioni: ora è terzo, domani c'è PSG-Marsiglia.

In Germania grande occasione fallita per mettere pressione alla capolista: il Borussia Dortmund ha pareggiato contro il Wolfsburg, domani il Bayern può allungare su due squadre contemporaneamente in caso di successo sull'Hoffenheim, terzo.

In Spagna il Barcellona ha vita facile con il Maiorca: 3-0 e +4 momentaneo sul Real Madrid, che domani è di scena a Valencia per riportarsi a ridosso dalla vetta della Liga. Vediamo di seguito la situazione aggiornata nei principali campionati esteri.

INGHILTERRA

Questo il programma della 25^ giornata di Premier League

Venerdì 6 febbraio

Leeds - Nottingham Forest 3-1

Sabato 7 febbraio

Manchester United - Tottenham 2-0

Bournemouth - Aston Villa 1-1

Arsenal - Sunderland 3-0

Burnley - West Ham 0-2

Wolverhampton - Chelsea 1-3

Newcastle - Brentford 2-3

Domenica 8 febbraio

Brighton - Crystal Palace ore 15:00

Liverpool - Manchester City ore 17:30

La classifica

Arsenal – 56 punti (25 partite giocate)

Manchester City – 47 (24)

Aston Villa – 47 (25)

Manchester United – 44 (25)

Chelsea – 43 (25)

Liverpool – 39 (24)

Brentford – 39 (25)

Everton – 37 (25)

Sunderland – 36 (25)

Fulham – 34 (25)

AFC Bournemouth – 34 (25)

Newcastle – 33 (25)

Brighton & Hove Albion – 31 (24)

Tottenham – 29 (25)

Crystal Palace – 29 (24)

Leeds – 29 (25)

Nottingham Forest – 26 (25)

West Ham – 23 (25)

Burnley – 15 (25)

Wolverhampton – 8 (25)

FRANCIA

Questo il programma della 21^ giornata di Ligue 1

Venerdì 6 febbraio

Metz - Lille 0-0

Sabato 7 febbraio

Lens - Rennes 3-1

Brest - Lorient 0-0

Nantes - Lione 0-1

Domenica 8 febbraio

Nizza - Monaco ore 15:00

Le Havre - Strasburgo ore 17:15

Auxerre - Paris Fc ore 17:15

Angers - Tolosa ore 17:15

Paris Saint Germain - Olympique Marsiglia ore 20:45

La classifica

Lens – 49 punti (21 partite giocate)

PSG – 48 (20)

Lione – 42 (21)

Olympique Marsiglia – 39 (20)

Lilla – 33 (21)

Rennes – 31 (21)

Racing Strasburgo – 30 (20)

Tolosa – 30 (20)

Lorient – 29 (21)

Monaco – 27 (20)

Angers – 26 (20)

Brest – 24 (21)

Nizza – 22 (20)

Paris – 21 (20)

Le Havre – 20 (20)

Nantes – 14 (21)

Auxerre – 13 (20)

Metz – 13 (21)

GERMANIA

Questo il programma della 23^ giornata di Premier League

Venerdì 6 febbraio

Union Berlino - Eintracht Francoforte 1-1

Sabato 7 febbraio

Friburgo - Werder Brema 1-0

Mainz - Augsburg 2-0

Wolfsburg - Borussia Dortmund 1-1

St. Pauli - Stoccarda 2-0

Heidenheim - Amburgo 0-2

Borussia Monchengladbach - Bayer Leverkusen 1-1

Domenica 8 febbraio

Colonia - Lipsia ore 15:30

Bayern Monaco - Hoffenheim ore 17:30

La classifica

Bayern Monaco – 51 punti (20 partite giocate)

Borussia Dortmund – 48 (21)

Hoffenheim – 42 (20)

Stoccarda – 39 (21)

Leverkusen – 36 (20)

RB Lipsia – 36 (20)

Friburgo – 30 (21)

Eintracht Francoforte – 28 (21)

Union Berlino – 25 (21)

Colonia – 23 (20)

Amburgo – 22 (20)

Borussia M’Gladbach – 22 (21)

Augsburg – 22 (21)

Mainz – 21 (21)

Wolfsburg – 19 (21)

Werder Brema – 19 (21)

FC St. Pauli – 17 (21)

Heidenheim – 13 (21)

SPAGNA

Venerdì 6 febbraio

Celta Vigo - Osasuna 1-2

Sabato 7 febbraio

Barcellona - Maiorca 3-0

Real Sociedad - Elche 3-1

Domenica 8 febbraio

Alavés - Getafe

Athletic Bilbao - Levante

Atlético Madrid - Betis Siviglia

Siviglia-Girona

Valencia - Real Madrid

Lunedì 9 febbraio

Villarreal - Espanyol

Rinviata a data da destinarsi

Rayo Vallecano - Oviedo

CLASSIFICA

1. Barcellona 58*

2. Real Madrid 54

3. Atlético Madrid 45

4. Villarreal 42**

5. Betis Siviglia 35

6. Espanyol 34

7. Celta Vigo 33*

8. Real Sociedad 31*

9. Osasuna 29*

10. Alavés 25

11. Athletic Bilbao 25

12. Girona 25

13. Elche 24*

14. Maiorca 24*

15. Siviglia 24

16. Valencia 23

17. Getafe 23

18. Rayo Vallecano 22

19. Levante 18**

20. Oviedo 16

*una gara in più

**una gara in meno