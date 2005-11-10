Claudio Fenucci riceve il “Premio alla Carriera”. Lunedì 16 a Tolentino una grande serata di calcio

Sarà Claudio Fenucci, amministratore delegato e vicepresidente del Bologna FC, il protagonista della terza edizione del “Premio Città di Tolentino”, in programma lunedì 16 novembre alle 21 al Teatro Nicola Vaccaj di Tolentino. Al dirigente sportivo sarà conferito il Premio alla Carriera, riconoscimento al percorso professionale maturato ai vertici del calcio italiano. L’iniziativa è organizzata dall’Università di Macerata, dal Dipartimento di Giurisprudenza, Comune di Tolentino e BSP Football Agency. “Il mondo del calcio dietro la scrivania” è il tema scelto per questa edizione in cui oltre a Fenucci saranno premiati anche i diplomati del corso di alta formazione per direttori sportivi dell’Università di Macerata. Grande soddisfazione anche da parte dell'amministrazione comunale. «Siamo lieti di ospitare, per il terzo anno consecutivo, un importante appuntamento dedicato al mondo del calcio che vedrà quest'anno protagonista Claudio Fenucci», dichiara la vicesindaca e assessora allo Sport Alessia Pupo. Nel corso delle precedenti edizioni, ricorda, sono stati affrontati diversi aspetti del settore, dalla formazione dei giovani talenti alle dinamiche del mercato, fino allo scouting internazionale.

In questa edizione l’attenzione si concentrerà sulle opportunità professionali offerte dal calcio e sulle possibili sinergie che il territorio può sviluppare, anche grazie al contributo dell'Università di Macerata.

Un aspetto centrale sarà proprio quello della formazione dei futuri professionisti. «Il calcio di oggi richiede competenze che vanno ben oltre gli aspetti tecnici e sportivi», sottolinea Stefano Pollastrelli, direttore del corso per Direttori Sportivi di UniMc.

Molto felice anche Silvio Pagliari, ideatore della manifestazione: “Questo premio nasce dal desiderio di restituire, almeno in parte, ciò che il calcio mi ha dato nel corso degli anni, offrendo ai cittadini dell’intera regione l’opportunità di conoscere da vicino le personalità che operano in questo settore. Un progetto condiviso con il Comune di Tolentino e con l’Università di Macerata, il cui sostegno e la cui collaborazione hanno contribuito a dare prestigio e valore all’iniziativa, unendo sport, istituzioni e formazione. Aver costruito insieme questo percorso rappresenta per me un motivo di particolare orgoglio, non soltanto per l’opportunità di promuovere il nome di Tolentino a livello nazionale, ma anche per la capacità di creare un appuntamento che valorizzi il nostro territorio e le sue istituzioni. Il mio auspicio è che il Premio Città di Tolentino continui a crescere negli anni, nel solco di quanto realizzato con passione ed entusiasmo in queste prime tre edizioni”. La serata vedrà la partecipazione anche del sindaco Mauro Sclavi, dell’assessore allo sport Alessia Pupo, di Stefano Pollastrelli, direttore del corso per Direttori Sportivi dell’Università di Macerata e di tanti personaggi del mondo del calcio e dello sport.