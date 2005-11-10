Inglesi pigliatutto? Si spera di no… Intanto nuovo appuntamento con Sportissimo!

Nations League parcheggiata (fino a novembre), finalmente le partite che ci interessano. Dalla Serie A alle coppe europee, di fatto un’indigestione di calcio. Si gioca praticamente sempre e i big match abbondano. Chiaramente, riflettori puntati soprattutto sulla Champions League. Inutile far finta di niente: il torneo che intriga di più è sempre quello lì. La speranza è che i club inglesi non trasformino la Champions League in un prolungamento della ricca Premier League. Hanno i migliori giocatori, gli stadi, i mezzi economici… insomma, le squadre inglesi fanno paura. Anche numericamente, sono un problema: Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester United e Manchester City (casini giudiziari a parte). Cinque top team con lo stesso obiettivo: vincere la coppa dalle grandi orecchie. Onestamente, avere cinque assi simili è un bel lusso, no?

Lamentarsi, comunque, è un semplice esercizio stilistico. Bisogna batterli in campo, anche se non è affatto semplice. In fin dei conti, sono fortissimi gli inglesi ma, quando c’è da raccogliere i frutti del proprio lavoro, non vanno benissimo.

Negli ultimi 10 anni, hanno vinto la Champions League “solo” tre volte con Liverpool (2019, finale tutta inglese), Chelsea (2021) e Manchester City (2023). Insomma, fortissimi ma non sempre vincenti. Una speranza c’è…

Speranze anche per le quattro italiane? Beh, l’Inter ha il potenziale per un grande cammino in Champions League, le altre sono “da valutare”. Le vere rivali delle inglesi sono altre: Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e PSG, altri top team che hanno grandi giocatori e una forza economica illimitata. Lo dico: sogno la vittoria di un outsider, come quando vinse il Porto di Mourinho per intenderci…

Veniamo ad altro: Sportissimo N.2. Il primo numero è andato alla grande, il secondo (mi auguro) potrebbe anche andare meglio. Motivo? Stiamo cominciando a capire come offrire un prodotto ancor più qualitativo. Come sempre: www.sportissimomagazine.it per scaricarlo e leggerlo, ovviamente senza un solo centesimo di spesa o registrazioni complicate. Cosa troverete nel N.2? Un bel Focus on sulla ricca Premier League, uno speciale su cosa accade nei paddock di F1, l’intervista a Simone Cerasuolo, asso della rana e alcune chicche. Dai giochi arcade del calcio a come fare per essere sicuri che l’autografo del vostro campione preferito sia vero. Buona lettura, abbiamo bisogno di voi! E, mi raccomando, se avete consigli, idee o, perché no, critiche, scrivetemi!