C'è un altro Milan in testa alla classifica: è l'Under 16 di Parolo!

Grazie alla vittoria dell'Inter contro l'Atalanta, i rossoneri hanno potuto operare il sorpasso: ora ci sono loro in vetta al girone B.

La sconfitta dell’Atalanta sul campo dell’Inter, maturata nell’anticipo del giovedì pomeriggio di una settimana fa, ha aperto al Milan la possibilità di operare il sorpasso nel girone B del campionato Under 16. I rossoneri non si sono fatti pregare, superando l’Udinese con un convincente 2-0 e conquistando così la vetta della classifica. Un primato che certifica l’ottimo andamento della squadra di mister Parolo, fin qui straordinariamente costante e, soprattutto, ancora imbattuta: è l’unica squadra del proprio girone a poter vantare questo dato, condiviso soltanto con Juve e Fiorentina nell’intera categoria nazionale.

In dieci giornate, il Diavolo ha raccolto otto vittorie e due pareggi, arrivati contro Monza e Verona. Un ruolino di marcia solido, sostenuto da numeri altrettanto positivi sia in fase offensiva, sia in fase difensiva. Pur non essendo i migliori reparti del girone B, l’attacco rossonero è comunque il secondo più prolifico, mentre la difesa rappresenta la terza meno battuta: una media esatta di un gol subito a partita e 2,7 reti realizzate a incontro delineano una squadra equilibrata, capace di concedere poco e colpire con continuità.

Statistiche e prestazioni che confermano la qualità del lavoro svolto e lasciano intravedere ulteriori margini di crescita: il Milan Under 16 si presenta così come una realtà matura, dotata degli strumenti necessari per mantenersi ai vertici e proseguire il proprio percorso di crescita.