Fase difensiva ok e così anche niente rigori contro: i punti di forza della Roma

Una squadra più da trasferta che casalinga. E’ l’Udinese di Runjaic che ha fatto più punti fuori (16) che alla Dacia Arena (13). Dieci punti nelle ultime quattro gare, così la Roma è rimasta agganciata al treno che conta, vale a dire a quello delle squadre che ambiscono ad un piazzamento Champions.

Da inizio anno ad oggi, i giallorossi hanno avuto nella fase difensiva il loro fiore all’occhiello: quella romanista è la miglior difesa del campionato con solamente 13 gol subiti in 22 partite (0,59 gol subiti di media a partita).

Una sola vittoria dell’Udinese nelle ultime sei gare di campionato contro la Roma giocate in Friuli e nelle ultime due sfide in casa dei bianconeri ha vinto la formazione capitolina con il punteggio di 2-1. Non è un caso che troviamo una tradizione maggiormente favorevole alla Roma nonostante si giochi in casa dell’Udinese con 23 successi contro i 16 dei padroni di casa.

La Roma riparte da uno zero ben preciso: è l’unica squadra di A che non ha avuto un rigore contro in questa stagione. L’Udinese si ritrova invece ad essere fanalino di coda per le reti realizzate da giocatori entrati a partita in corso: un solo centro, come Napoli e Parma.

TUTTI I PRECEDENTI A UDINE (SERIE A E SERIE B)

51 incontri disputati

16 vittorie Udinese

12 pareggi

23 vittorie Roma

58 gol fatti Udinese

71 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A UDINE

1950/1951 Serie A Udinese vs Roma 1-0, 35° giornata

L’ULTIMA SFIDA A UDINE

2024/2025 Serie A Udinese vs Roma 1-2, 22° giornata