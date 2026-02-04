Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sono le difese più perforate della A… ma all’andata fecero 0-0

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:19Le Statistiche
Redazione Footstats

Quello di venerdì al Bentegodi sarà incrocio fra le due compagini di questa Serie A che hanno cambiato allenatore dopo l’ultimo turno. Il Verona da Zanetti a Sammarco. Il Pisa da Gilardino a Hiljemark.
Soprattutto, sarà un dentro/fuori in chiave salvezza. Con un pareggio che servirebbe a nessuno.
Nerazzurri OK nelle ultime 3 trasferte in Veneto (1V – 2X). Ma si tratta di sfide, tutte, giocate in B. Il più recente Verona-Pisa di Serie A sorride ai gialloblù: 1-0 nel 1988-1989, Pacione al 15’.
Anzi, nel massimo torneo l’Hellas ha sempre fatto punti quando ha ospitato i toscani, un 6 su 6 figlio anche delle poche segnature degli ospiti. Infatti, i nerazzurri contano soltanto 4 centri nella città di Giulietta e Romeo, l’ultimo con Casale su rigore al 27 febbraio 1983. Insomma, venerdì saranno trascorsi esattamente 15.685 giorni.
PS: dai 6 Verona-Pisa di A escono 6 punteggi differenti.
Complessivamente, anche con la B, sono 26 gli incontri disputati. Questo il bilancio: 17 successi locali, 7 pareggi, 2 vittorie ospiti, 42-16 per l’Hellas in fatto di gol.
Situazione in classifica.
Verona a 14 punti (2V – 8X – 13P con 18GF e 41GS), soltanto 6 al Bentegodi (1V – 3X – 7P con 11GF e 19GS). Anche il Pisa si trova a 14 (1V – 11X – 11P con 19GF e 40GS), la metà esatta, 7, in trasferta (0V – 7X – 4P con 16GF e 26GS).
Sono le due difese più perforate del torneo.
Come terminò all’andata? Con un nulla di fatto, 0-0. E per gialloblù e nerazzurri si trattò di 1 dei 4 clean sheet raccolti dallo scorso agosto in poi…

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A E SERIE B)
26 incontri disputati
17 vittorie Hellas Verona
7 pareggi
2 vittorie Pisa
42 gol fatti Hellas Verona
16 gol fatti Pisa

PRIMA SFIDA A VERONA IN CAMPIONATO
Hellas Verona-Pisa 2-1, 22° giornata 1935/1936

ULTIMA SFIDA A VERONA IN CAMPIONATO
Hellas Verona-Pisa 1-1, 32° giornata 2016/2017

© Riproduzione riservata
