A Mantova cercano il successore di Godeas. Il Bari, invece, ha fatto 7!

Denis Godeas. Perché ricordare l’ex attaccante, fra le altre, di Udinese, Como, Palermo? È tutt’ora l’ultimo marcatore biancorosso di un incrocio fra Virgiliani e Galletti. Accadde il 23 febbraio 2008, al minuto 41 di una sfida che sarebbe poi terminata col risultato di 1-1. Dopo per il Mantova è iniziato un digiuno assoluto in campionato arrivato a contare fra gare in casa e fuori: 6.559 giorni (sabato prossimo) oppure 499 minuti (recuperi esclusi).

Curiosità, Godeas era un ex, avendo militato anche nelle fila del Bari ad inizio anni Duemila.

Sabato andrà in scena il decimo Mantova-Bari.

La bilancia dei precedenti racconta di 1 vittoria dei lombardi, 5 segni X, 3 successi dei pugliesi, 3 gol fatti dai biancorossi di casa e 8 reti marcate dai biancorossi in trasferta.

Chi sono gli altri due bomber dei Biancobandati in questi nove match? Toschi nella stagione 1970-1971 e Graziani nel 2005-2006.

Bari in serie OK da 4 incroci (2V – 2X). La stagione scorsa passò per 1-0 con un centro di Maggiore al 70’.

Altro 1-0 per i Galletti anche nel girone d’andata, stavolta grazie a Moncini al 49’.

Quest’ultimo successo ha portato, fra match in Lombardia e Puglia, a quota 7 le gare OK per gli oggi giocatori a disposizione di Longo (6V – 1X con 10GF e 1GS).

Situazione in classifica.

Mantova che si trova a 20 (5V – 5X – 12P con 22GF e 36GS), di cui 11 sul proprio campo (3V – 2X – 6P con 14GF e 22GS). Viene dal pareggio per 2-2 a Pescara e ha fatto 6 punti nelle ultime 5 giornate. Anche il Bari è a quota 20 (4V – 8X – 10P con 18GF e 34GS), 7 dei quali lontano dal San Nicola (1V – 4X – 6P con 7GF e 20GS). È reduce dallo 0-3 incassato dal Palermo e ha fatto soltanto 4 punti negli ultimi 5 turni.

Terminiamo con una curiosità legata ai secondi tempi di questo torneo.

Se le partite ripartissero tutte dallo 0-0 dopo l’intervallo… questi due club si ritroverebbero a centro graduatoria con 25 punti.

CONFRONTI DIRETTI A MANTOVA (SERIE A E SERIE B)

9 incontri disputati

1 vittoria Mantova

5 pareggi

3 vittorie Bari

3 gol fatti Mantova

8 gol fatti Bari

PRIMA SFIDA A MANTOVA IN CAMPIONATO

Mantova-Bari 0-0, 19° giornata 1963/1964

ULTIMA SFIDA A MANTOVA IN CAMPIONATO

Mantova-Bari 0-1, 27° giornata 2024/2025