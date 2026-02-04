Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Chi vince questo match sale in A, lo certificano i precedenti

Chi vince questo match sale in A, lo certificano i precedentiTUTTO mercato WEB
© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone
Oggi alle 10:13Le Statistiche
Redazione Footstats

La squadra che festeggerà sabato sera, attorno alle ore 17, a fine stagione salirà in Serie A. E in caso di parità? Beh, l’unica volta in cui lo scontro diretto è terminato col segno X per entrambi i club c’è stato un altro anno di cadetteria.
Davvero curiose le premesse al prossimo Frosinone-Venezia.
Ciociari e Lagunari, infatti, sono stati avversari in Serie B e nel Lazio già 4 volte: 2 successi gialloblù, 1 pareggio, 1 vittoria arancioneroverde, 7 gol fatti dai padroni di casa, 4 reti marcate dagli ospiti.
Ecco l’elenco dei testa a testa:
2017-2018, 2-1 (autorete di Ariaudo al 25’, Maiello al 53’, Citro al 61’);
2019-2020, 1-1 (Capello al 54’, Capuano al 65’);
2020-2021, 1-2 (Forte al 48’ del primo tempo, Di Mariano al 55’, Iemmello al 62’);
2022-2023, 3-0 (Mulattieri al 15’, Caso al 47’, Mulattieri al 50’).
E per tornare a quanto scritto in apertura… nel 2018 e nel 2023 ad essere promosso fu il Frosinone, nel 2021 il Venezia.
Altra curiosità da questi scontri diretti: ben 8 delle 11 marcature sono arrivate nel corso delle riprese. Come sarebbero messe le due squadre se stilassimo una classifica 2025-2026 con i risultati ottenuti soltanto nei secondi tempi? Frosinone con 34 punti (8V – 10X – 4P con 19GF e 11GS) e sesto, Venezia a quota 38 (10V – 8X – 4P con 22GF e 12GS) e secondo.
All’andata, al Penzo, fu 3-0 veneto (Compagnon al 3’, Yeboah al 16’, Casas al 53’).
Situazione nella classifica in corso di validità.
Frosinone secondo a 46 punti (13V – 7X – 2P con 40GF e 19GS), di cui 23 allo Stirpe (7V – 2X – 1P con 21GF e 7GS). In serie OK da 14 turni (9V – 5X). Venezia primo a 47 (14V – 5X – 3P con 44GF e 19GS), 17 lontano dal Penzo (4V – 5X – 2P con 19GF e 13GS). Fa risultato da 11 giornate (10V – 1X).
Attenzione, quelle appena ricordate sono le due più lunghe serie OK ancora aperte di questa cadetteria.
Qualche statistica stagionale di rendimento.
Quelli di Venezia e Frosinone sono i due migliori attacchi della B.
Gialloblù e arancioneroverde sono le due coop di marcatori più larghe, 14 bomber.
Medaglia di bronzo per entrambe in fatto di clean sheet, 9 gare a porte inviolate.
Infine…
Laziali che preferiscono marcare soprattutto nei primi trenta minuti di gioco, 15 centri (il 37,5% del totale), mentre i veneti hanno il periodo più prolifico fra 31’ e 60’, 19 reti (43,2%). Soprattutto nessuno ha segnato quanto il Frosinone nella prima mezz’ora e nessuno quanto il Venezia nella mezz’ora centrale dei match.

CONFRONTI DIRETTI A FROSINONE (SERIE B)
4 incontri disputati
2 vittorie Frosinone
1 pareggio
1 vittoria Venezia
7 gol fatti Frosinone
4 gol fatti Venezia

PRIMA SFIDA A FROSINONE IN CAMPIONATO
Frosinone-Venezia 2-1, 33° giornata 2017/2018

ULTIMA SFIDA A FROSINONE IN CAMPIONATO
Frosinone-Venezia 3-0, 28° giornata 2022/2023

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Serie B, la classifica assistman: sono in tre ad inseguire Giacomo Calò Serie B, la classifica assistman: sono in tre ad inseguire Giacomo Calò
Serie B, i migliori reparto per reparto dopo 22 giornate: Busio tallona Ghedjemis... Serie B, i migliori reparto per reparto dopo 22 giornate: Busio tallona Ghedjemis
Frosinone, respinto il ricorso contro la squalifica di Kone. Che viene aumentata... Frosinone, respinto il ricorso contro la squalifica di Kone. Che viene aumentata di un turno
Altre notizie Le Statistiche
Sono le difese più perforate della A… ma all’andata fecero 0-0 Sono le difese più perforate della A… ma all’andata fecero 0-0
Chi vince questo match sale in A, lo certificano i precedenti Chi vince questo match sale in A, lo certificano i precedenti
Fase difensiva ok e così anche niente rigori contro: i punti di forza della Roma Fase difensiva ok e così anche niente rigori contro: i punti di forza della Roma
Italiano non sa pareggiare col Milan. Allegri non sa perdere col Bologna Italiano non sa pareggiare col Milan. Allegri non sa perdere col Bologna
Gasperini un pari sarebbe da record! Runjaic-Roma partiamo dallo 0-3 Gasperini un pari sarebbe da record! Runjaic-Roma partiamo dallo 0-3
Chivu uno su uno con la Cremonese. Il terribile percorso di Nicola con l'Inter Chivu uno su uno con la Cremonese. Il terribile percorso di Nicola con l'Inter
L'unico punto lasciato dall'Inter a Cremona? E' successo cento anni. E nell'ultima... L'unico punto lasciato dall'Inter a Cremona? E' successo cento anni. E nell'ultima mezz'ora...
Il Lecce non segna da sette anni a Torino. Il peggior attacco contro la peggior difesa... Il Lecce non segna da sette anni a Torino. Il peggior attacco contro la peggior difesa
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
3 Genoa, Diego Lopez ammette: "Trattenere Norton-Cuffy non è stato semplice"
4 Milan, Allegri: "Sì, è la miglior versione di Rabiot. Saelemaekers? Spero per il Pisa"
5 Inter e Milan hanno investito su due dei migliori giocatori della B per il futuro
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Pellegrini maestro delle elementari per un giorno: "Il gol più bello? Nel 3-0 alla Lazio"
Immagine top news n.1 Il tifoso ferito ha perso due falangi. E non è lo stesso che ha lanciato il petardo ad Audero
Immagine top news n.2 Lazio, occhi già al mercato di giugno: prenotato Pedraza, ora la stretta per Diogo Leite
Immagine top news n.3 Che giocatore è Bryan Zaragoza? La Roma aspetta di vedere il suo Conceiçao
Immagine top news n.4 Classifiche a confronto: solo il Como meglio del Milan! In picchiata il Bologna...
Immagine top news n.5 Stato di forma: Inter prima, poi la Juventus. Che momento per Cagliari e Udinese!
Immagine top news n.6 Inter-Torino, le probabili formazioni: Bonny con Pio, Baroni presenta tanti nuovi arrivi
Immagine top news n.7 Allegri sorride, Italiano no. E Nkunku si prende una rivincita su chi lo voleva fuori dal Milan
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.2 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
Immagine news podcast n.3 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.4 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Caravello: “Ultimo giorno di calciomercato caotico, Vicenza lanciatissimo e Girone C apertissimo”
Immagine news Serie A n.2 Calciomercato invernale della Serie A, i top e i flop degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Marcolini: "Complimenti al Vicenza, l'Arezzo dimostra di crederci. Nel C sarà una bella lotta"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ambrosini: "L'Inter ha l'urgenza di vincere lo Scudetto, il Milan no. Se arriva così al derby..."
Immagine news Serie A n.2 Svizzero di Setubal, un mancino tuttofare per Grosso: Sassuolo, chi è Ulisses Garcia
Immagine news Serie A n.3 Da Zaragoza in giù: tutti gli affari della Roma col Bayern. Il più costoso è una cessione
Immagine news Serie A n.4 Il caso dell'Inter è diverso dagli altri 4. E le parole di Marotta possono aver avuto un peso
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Basic per quanto aspetterà? Intanto Sarri continua a spingere per il rinnovo
Immagine news Serie A n.6 Roma, Pellegrini maestro delle elementari per un giorno: "Il gol più bello? Nel 3-0 alla Lazio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Fredberg: "Quest'estate è stata difficile, la risposta è stata questo mercato"
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Dembele: "Modesto? Mi ricorda Juric. Hanno un modo simile di allenare"
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Meroni: "Club che ha voglia di crescere. Bari? La Serie B non fa sconti"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Mirabelli sul mercato: "Accontentato Andreoletti in tutto. Grazie alla proprietà"
Immagine news Serie B n.5 Samp, Manfredi raggiunge quota 62. Sono il numero di giocatori acquistati in 3 anni
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Nagy ad un passo dal Ferencvaros. In entrata fatta per Hamse Shagaxle
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trento, Zocchi: "Miranda è come un nuovo acquisto. Candellari? Prospetto importante"
Immagine news Serie C n.2 Potenza, rinnovo fino al giugno 2028 per Raul Alessandro Bura
Immagine news Serie C n.3 Benevento, Melara: "A gennaio serviva solo puntellare la rosa. Siamo competitivi"
Immagine news Serie C n.4 Caravello: “Ultimo giorno di calciomercato caotico, Vicenza lanciatissimo e Girone C apertissimo”
Immagine news Serie C n.5 Siracusa, reintegrato Giulio Frisenna. "Vi spiego cosa è accaduto negli ultimi giorni"
Immagine news Serie C n.6 Casertana, Degli Esposti: "Arrivati elementi importanti. Supereremo il momento difficile"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina e Fiskerstrand avanti insieme: c'è il rinnovo fino al 2029 della norvegese
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Kramzar vola in Inghilterra: prestito con obbligo all'Everton
Immagine news Calcio femminile n.3 Kramzar torna alla Roma. Risolto anticipatamente il prestito al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, termina l'avventura di Proulx in bianconero: risolto il contratto
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio, nuovo innesto fra i pali: arriva Bacic dal Napoli Women. La nota
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, la Top11 della 12ª giornata: Beccari brilla con la sua tripletta
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano