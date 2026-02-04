Chi vince questo match sale in A, lo certificano i precedenti

La squadra che festeggerà sabato sera, attorno alle ore 17, a fine stagione salirà in Serie A. E in caso di parità? Beh, l’unica volta in cui lo scontro diretto è terminato col segno X per entrambi i club c’è stato un altro anno di cadetteria.

Davvero curiose le premesse al prossimo Frosinone-Venezia.

Ciociari e Lagunari, infatti, sono stati avversari in Serie B e nel Lazio già 4 volte: 2 successi gialloblù, 1 pareggio, 1 vittoria arancioneroverde, 7 gol fatti dai padroni di casa, 4 reti marcate dagli ospiti.

Ecco l’elenco dei testa a testa:

2017-2018, 2-1 (autorete di Ariaudo al 25’, Maiello al 53’, Citro al 61’);

2019-2020, 1-1 (Capello al 54’, Capuano al 65’);

2020-2021, 1-2 (Forte al 48’ del primo tempo, Di Mariano al 55’, Iemmello al 62’);

2022-2023, 3-0 (Mulattieri al 15’, Caso al 47’, Mulattieri al 50’).

E per tornare a quanto scritto in apertura… nel 2018 e nel 2023 ad essere promosso fu il Frosinone, nel 2021 il Venezia.

Altra curiosità da questi scontri diretti: ben 8 delle 11 marcature sono arrivate nel corso delle riprese. Come sarebbero messe le due squadre se stilassimo una classifica 2025-2026 con i risultati ottenuti soltanto nei secondi tempi? Frosinone con 34 punti (8V – 10X – 4P con 19GF e 11GS) e sesto, Venezia a quota 38 (10V – 8X – 4P con 22GF e 12GS) e secondo.

All’andata, al Penzo, fu 3-0 veneto (Compagnon al 3’, Yeboah al 16’, Casas al 53’).

Situazione nella classifica in corso di validità.

Frosinone secondo a 46 punti (13V – 7X – 2P con 40GF e 19GS), di cui 23 allo Stirpe (7V – 2X – 1P con 21GF e 7GS). In serie OK da 14 turni (9V – 5X). Venezia primo a 47 (14V – 5X – 3P con 44GF e 19GS), 17 lontano dal Penzo (4V – 5X – 2P con 19GF e 13GS). Fa risultato da 11 giornate (10V – 1X).

Attenzione, quelle appena ricordate sono le due più lunghe serie OK ancora aperte di questa cadetteria.

Qualche statistica stagionale di rendimento.

Quelli di Venezia e Frosinone sono i due migliori attacchi della B.

Gialloblù e arancioneroverde sono le due coop di marcatori più larghe, 14 bomber.

Medaglia di bronzo per entrambe in fatto di clean sheet, 9 gare a porte inviolate.

Infine…

Laziali che preferiscono marcare soprattutto nei primi trenta minuti di gioco, 15 centri (il 37,5% del totale), mentre i veneti hanno il periodo più prolifico fra 31’ e 60’, 19 reti (43,2%). Soprattutto nessuno ha segnato quanto il Frosinone nella prima mezz’ora e nessuno quanto il Venezia nella mezz’ora centrale dei match.

CONFRONTI DIRETTI A FROSINONE (SERIE B)

4 incontri disputati

2 vittorie Frosinone

1 pareggio

1 vittoria Venezia

7 gol fatti Frosinone

4 gol fatti Venezia

PRIMA SFIDA A FROSINONE IN CAMPIONATO

Frosinone-Venezia 2-1, 33° giornata 2017/2018

ULTIMA SFIDA A FROSINONE IN CAMPIONATO

Frosinone-Venezia 3-0, 28° giornata 2022/2023