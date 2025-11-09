Chivu e un pareggio molto strano con la Lazio. Sarri bene contro l'Inter
Si affrontano per la prima volta in veste di allenatori Cristian Chivu e Maurizio Sarri. Nella sua breve esperienza al Parma, il rumeno non aveva avuto modo di confrontarsi con il tecnico toscano.
Chivu invece ha già incontrato la Lazio conquistando un 2-2 prezioso con l’allora suo Parma all’Olimpico. Partita comunque strana quella perché gli emiliani erano andati sul 2-0 in vantaggio, salvo poi essere raggiunti nella parte finale del match grazia alla doppietta di Pedro.
Molto più corposa la casistica tra Sarri e l’Inter. E l’allenatore toscano è in vantaggio nei confronti coi nerazzurri, avendone vinti 7 contro i 5 dei nerazzurri.
TUTTI I PRECEDENTI CHIVU VS LAZIO
0 vittorie Chivu
1 pareggio
0 vittorie Lazio
2 gol fatti squadre Chivu
2 gol fatti Lazio
TUTTI I PRECEDENTI SARRI VS INTER
7 vittorie Sarri
3 pareggi
5 vittorie Inter
21 gol fatti squadre Sarri
17 gol fatti Inter