Chivu e un pareggio molto strano con la Lazio. Sarri bene contro l'Inter

Si affrontano per la prima volta in veste di allenatori Cristian Chivu e Maurizio Sarri. Nella sua breve esperienza al Parma, il rumeno non aveva avuto modo di confrontarsi con il tecnico toscano.

Chivu invece ha già incontrato la Lazio conquistando un 2-2 prezioso con l’allora suo Parma all’Olimpico. Partita comunque strana quella perché gli emiliani erano andati sul 2-0 in vantaggio, salvo poi essere raggiunti nella parte finale del match grazia alla doppietta di Pedro.

Molto più corposa la casistica tra Sarri e l’Inter. E l’allenatore toscano è in vantaggio nei confronti coi nerazzurri, avendone vinti 7 contro i 5 dei nerazzurri.

TUTTI I PRECEDENTI CHIVU VS LAZIO

0 vittorie Chivu

1 pareggio

0 vittorie Lazio

2 gol fatti squadre Chivu

2 gol fatti Lazio

TUTTI I PRECEDENTI SARRI VS INTER

7 vittorie Sarri

3 pareggi

5 vittorie Inter

21 gol fatti squadre Sarri

17 gol fatti Inter