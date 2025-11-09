La Roma ha fatto cinquina con l'Udinese. Riuscirà a raggiungere la sesta in fila?

Roma e Inter sono rimaste le uniche squadre di Serie A a non aver pareggiato neanche una partita. Udinese che ha praticamente lo stesso ruolino di marcia in casa e trasferta (8 punti raccolti tra le mura amiche, 7 lontano dal Friuli.

Su 51 incontri di campionato disputati a Roma, in sole 7 occasioni hanno vinto i friulani. L’ultima volta è successo il 2 luglio 2020 (0-2 con le reti di Lasagna e Nestorovski). Dopo quel ko i capitolini hanno infilato una bella serie di cinque successi interni di fila contro i bianconeri. Riusciranno ad allungarla?

La Roma ha la migliore difesa della massima categoria dopo aver preso solamente cinque reti (con 5 clean sheet). Un solo gol siglato dall’Udinese nell’ultima mezz’ora: la squadra di Runjaic, in questo senso è ultima per realizzazioni in questo segmento di gara. Il tutto a pari merito col Verona.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A)

51 incontri disputati

32 vittorie Roma

12 pareggi

7 vittorie Udinese

116 gol fatti Roma

52 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1950/1951 Serie A Roma vs Udinese 4-1, 16° giornata

L’ULTIMA SFIDA A ROMA

2024/2025 Serie A Roma vs Udinese 3-0, 5° giornata