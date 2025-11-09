L'anima opposta di Inter e Lazio, tra coop del gol e clean sheet

L’Inter e la Roma sono le uniche squadre in A a non aver mai pareggiato in campionato. La Lazio si presenta a San Siro con sei risultati utili consecutivi all’attivo.

Dieci su 82. Sono i successi della Lazio a Milano nei precedenti in Serie A. L’ultimo nella primavera 2019.

La Lazio non ha la miglior difesa, ma è l’attuale regina dei clean sheet, perché ne ha già portati a casa sei nelle prime dieci giornate.

L’Inter è invece forte in fase offensiva: con 24 reti è il miglior attacco. Ha già mandato a segno 11 giocatori diversi ed è record per la A anche questo.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A)

82 incontri disputati

45 vittorie Inter

27 pareggi

10 vittorie Lazio

158 gol fatti Inter

72 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1929/1930 Serie A Inter vs Lazio 4-2, 21° giornata

L’ULTIMA SFIDA A MILANO

2024/2025 Serie A Inter vs Lazio 2-2, 37° giornata