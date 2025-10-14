Il derby torna in B dopo 3.837 giorni. Cosa succede all’intervallo?

La differenza fra la Juve Stabia e l’Avellino? Potrebbe celarsi in quel quarto d’ora che separa prima e seconda frazione di gioco. Perché i gialloblù nei primi tempi hanno raccolto 12 punti, contro i 10 dei biancoverdi. Mentre la classifica in corso di validità recita: Avellino con 12 e Juve Stabia a quota 10.

Insomma, Vespe che perdono 2 punti, Lupi che ne guadagnano altrettanti.

L’unico derby giocato in cadetteria risale alla stagione 2013-2014, quando alla 35esima giornata terminò col punteggio di 2-2. Fu un alternarsi di vantaggi per i padroni di casa (due volte Caserta) e pareggi degli ospiti (prima Castaldo, poi Galabinov).

Sabato saranno trascorsi 3.837 giorni.

Per il resto di Juve Stabia-Avellino ne rintracciamo altre 16 in Serie C.

Bilancio complessivo, B più C: 7 successi delle Vespe, 8 segni X, 2 vittorie dei Lupi, 18 gol marcati dai locali, 10 dagli ospiti.

Le uniche 2 affermazioni irpine?

Entrambe per 1-0, nel 2020-2021 grazie a un centro di Maniero, nel 1947-1948 con gol di Corraretti.

Situazione in classifica.

Juve Stabia a 10 punti (2V – 4X – 1P con 8GF e 8GS), la metà, 5, sul prato del Menti (1V – 2X – 0P con 2GF e 1GS). Dopo 6 turni OK, hanno incassato un KO a Carrara prima della sosta. Avellino che si trova a quota 12 (3V – 3X – 1P con 11GF e 9GS), di cui 5 lontano dal Partenio-Lombardi (1V – 2X – 1P con 7GF e 8GS). In serie OK dal secondo turno, nell’ultimo ha fatto 0-0 col Mantova.

TUTTI I PRECEDENTI A CASTELLAMMARE DI STABIA (SERIE B E SERIE C)*

17 incontri disputati

7 vittorie Juve Stabia

8 pareggi

2 vittorie Avellino

18 gol fatti Juve Stabia

10 gol fatti Avellino

LA PRIMA SFIDA A CASTELLAMMARE DI STABIA IN CAMPIONATO

Juve Stabia-Avellino 1-0, 25° giornata 1945/1946

L’ULTIMA SFIDA A CASTELLAMMARE DI STABIA IN CAMPIONATO

Juve Stabia-Avellino 1-0, 2° giornata 2023/2024

* Conteggiati anche i dati con l’allora Stabia.